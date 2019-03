Da jeg åpnet sosiale medier på fredag, møtte jeg reaksjoner på terrorangrepet i New Zealand. Noen valgte å minnes de som mistet livet, andre skrev om kjærlighet og samhold.

Selv valgte jeg å fortelle mine følgere at jeg var sint, og at de også burde være det.

Privat

Jeg er lei av å oppleve de samme reaksjonene om og om igjen. De samme ordene som gjentas gang etter gang, til meningen blir visket ut og de nakne ordene står igjen.

Hver gang det er et islamofobisk angrep, blir alle sjokkert og overrasket over at en høyrepopulistisk terrorist kunne utføre noe så brutalt. At en slik hendelse kunne finne sted i et land som New Zealand.

For meg kommer ikke dette angrepet som en overraskelse.

Dårlig mediedekning

Reaksjonene etter angrepet på Charlie Hebdo var synlige i alle deler av samfunnet. Med filtre på profilbilder på Facebook, diskusjoner på skolen, til reportasjene som gikk i dagevis på TV. Alt dette mens muslimer og islam ble svartmalt.

Reaksjonene etter angrepet i New Zealand får ikke nærheten av samme medieoppmerksomhet. Hvor er filtrene på sosiale medier? Hvor er reportasjene som viser økningen av islamofobiske angrep de siste årene?

Folk er tydeligvis mer sympatiske hvis noen som kaller seg muslim er terroristen, og ikke offeret.

Dette er problematisk. Et tomrom i vestlige medier. Jeg prøver å fylle tomrommet med informasjon som blir utelatt. Informasjon som jeg som muslim ikke har luksusen til å se bort fra.

Altfor få skriver om de hundretusenvis av muslimene i Kina som blir tvunget inn i interneringsleir.

I stedet skrives det om ski-VM. Dette føles som en marginalisering av mine opplevelser, og er et problem som har bygget seg opp siden 11. september 2001. Hvorfor er det ikke flere som ser problemet?

Forskjellsbehandling

Som ung muslim opplever jeg fordommer som jobber mot meg. Det virker som at det er lettere å sette meg og andre muslimer i bås.

Hvis mennesker legitimerer sine terrorhandlinger gjennom «islam», føles det som om jeg må unnskylde meg på vegne av dem. Istedenfor å påpeke hvordan livet mitt er blitt vanskeligere i kjølvannet av terrorangrepet.

Motsatt er det slik at ekstreme høyrepopulister ses på som unntaket til majoriteten. De blir sett på som enkeltindivider som har tatt gale valg i livet. Å tro at denne feilaktig mediedekningen ikke fører til alvorlige konsekvenser er både naivt og ekstremt farlig.

