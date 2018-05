30. april skrev Elias Peltomaa Beisvåg fra Rælingen AUF et innlegg på Si ;D om at høyresiden bør ta mer plass 1. mai. Det er vi helt enige i.

Problemet er at de ikke-sosialistiske partiene sjelden blir gitt plass til å kjempe for sine saker.

I Oslo var det for eksempel flere av parolene som het «Stopp høyrepolitikk» og «Støtt rødgrønt byråd».

Hvorfor er det greit å ha paroler som går direkte til angrep på LOs meningsmotstandere på en så usaklig måte?

Og når talerne på Youngstorget i tillegg bruker mye tid på å rakke ned på partiene på høyresiden, hjelper det heller ikke. Tror man at dette er måten å få høyresiden til å engasjere seg på?

1. mai er ment som en uavhengig dag for alle arbeidere, men det er dessverre ikke slik. Akkurat som velgerne har ulike partier ulike meninger om hva som er den beste politikken for arbeidere.

Det er helt greit at man mener at sin egen politikk er best, men mange arbeidere er faktisk uenige i LOs politikk. Noen ønsker seks timers arbeidsdag, andre søndagsåpne butikker.

Arbeidere i Norge stemmer på partier over hele spekteret, og dette burde også være synlig 1. mai.

Vi vet at det er flere fra de ikke-sosialistiske partiene som ønsker å stille opp og kjempe for arbeideres rettigheter, men dessverre viser LO liten vilje til å gi oss andre plass. Vi gikk i tog 1. mai og kommer til å jobbe for å få mer plass i fremtiden.

