Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Frida Jøraholmen Andresen (20) er avtroppende leder i Operasjon Dagsverk. Årets aksjon skulle gi palestinske ungdommer opplæring i egne rettigheter, likestilling, menneskerettigheter og traumebehandling, noe som vekket sterke reaksjoner.

– Årets OD-prosjekt er blant høstens mest debatterte temaer på Si ;D. Hvordan har du opplevd debattklimaet?

– Debattklimaet blant ungdom synes jeg er godt i Norge. Jeg er dessverre litt skuffet over hvordan eldre generasjoner bruker sosiale medier til å uttrykke seg om saker. Det virker som ungdom både er mer kildekritiske og mer konstruktive i debatter. Jeg hadde håpet at vi i større grad kunne snakke om alle de flotte tingene OD-prosjektet skulle bidra med, i tillegg til sammenhengen mellom psykisk helse i Norge og traumebehandling for ungdom i Palestina. Dessverre har vi i stedet måttet bruke tid på å snakke om alt det vi ikke arbeider for, og det synes jeg er synd.

– Hvilket råd har du til samfunnsengasjerte ungdommer?

- Ikke vær redd for å si det du mener. Ungdom har ofte andre syn på ting. Selv om noen har engasjert seg i mange år, betyr det ikke at de har de beste løsningene og svarene. Det skal være lov å lære av sine feil og endre mening, for det er jo nettopp det ungdomstiden handler om. Jeg har selv mange ganger ikke turt å si hva jeg mener fordi andre er bedre til å argumentere enn det jeg er. Er det noe jeg har lært gjennom dette året, er at praktisk øvelse er den aller beste måten å bli bedre på.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

- Jeg har lært utrolig mye om Palestina og Israel-konflikten. Jeg har også fått erfart hvordan det er å være leder for en nasjonal aksjon og hva det innebærer. Gjennom året har jeg jobbet under konstant stress og lært hvordan man takler det. Jeg må også nevne de erfaringene jeg har fått av å gi gode og oppklarende svar til mediene.

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Jeg tror det må være å dra på språkreise til Oxford sommeren etter 10. klasse. Dette var virkelig et steg utenfor komfortsonen. Dette gjorde at jeg senere har turt å ta andre valg og satse på ting jeg tror kan virke spennende, selv om jeg ikke alltid føler meg 100 prosent forberedt. Som for eksempel å engasjere meg i OD lokalt i Østfold og senere søke hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk.