I fjor sommer bestemte jeg meg for å ta et halvt friår. Da begynte jeg å jobbe på et sykehjem for eldre der majoriteten er demente. Etter et par dager fant jeg fort ut at dette var en ekstremt flott og givende jobb som jeg fikk mye glede av.

Derfor har jeg fortsatt å jobbe der ved siden av studiene. Selv om jeg kun jobber som ekstravikar, så er dette blitt en veldig flott og viktig del av livet mitt.

Hvis noen spør hva jeg jobber med utenom studiet, svarer jeg med glede at jeg jobber på sykehjem. Likevel, selv om jeg understreker hvor fin denne jobben er, får jeg ofte høre «å ja, hehe, så jobben din er å tørke rumper?»

Privat

Provoserende kommentar

Dette synes jeg er en ekstrem provoserende kommentar, selv om det kun er ment som en spøk. Majoriteten av oss mennesker starter i bleier og ender opp i bleier. De fleste blir gamle, og mange blir pleietrengende. Dette er en naturlig del av livet, og da trenger man litt ekstra hjelp.

Og ja, dette gjelder også ved toalettbesøk. Når noen kommer med en slik kommentar, så snakker man ikke bare ned dem som har yrker som innebærer rumpetørking, men også dem som trenger den ekstra hjelpen. Mange av beboerne på sykehjemmet ser ofte på meg med triste øyne og sier: «Unnskyld for at du må gjøre dette her.»

Jeg synes det er veldig synd at folk har en oppfatning av at slik type arbeid kun innebærer «å tørke rumper». Det er så mye mer enn det. Den viktigste delen av jobben innebærer å trøste og berolige. Å holde dem i hånden, muntre dem opp og få dem til å føle seg trygge. Selv om det kan være vanskelig og trist, så må man glemme seg selv litt.

Man må se hva de trenger, hva de har behov for og gjøre det som trengs for at de skal ha det bra. Jeg har ekstremt stor respekt for alle dem som har valgt et yrke i helsesektoren hvor de hjelper mennesker, spesielt de som er fast ansatte på sykehjemmet mitt.

Det er et beundringsverdig yrke som er essensielt for oss mennesker ettersom nærmest alle ender opp på et sykehjem.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lindrer, trøster, ler

Ved å komme med kommentarer som «å ja, tørker du rumpe», så er det en form for latterliggjøring av dette flotte yrket, og det viser mangel på respekt for både pleietrengende og pleierne. Det er også en nedverdigende og dømmende ladet kommentar.

Den viser mangel på forståelse av hva mennesker har behov for. Tror du folk liker at noen andre enn dem selv må hjelpe dem med slike ting? At de ikke blir ydmyket og skammer seg over at de er avhengig av andres hjelp til noe så enkelt som å tørke seg?

Jeg er lei av de negative forestillingene folk har om yrket mange andre og jeg har valgt, selv om jeg bare er en ekstravikar. Jeg håper majoriteten slipper å «få rumpa deres tørket» i tiden som kommer. Men når den tid kommer, så vil de flotte kollegene mine og alle de andre profesjonelle ansatte i helsesektoren med et smil om munnen hjelpe deg med å leve et liv med best mulig livskvalitet.

De vil lindre, trøste og få deg til å le. De vil være der når du føler deg alene og stille opp når familien din ikke er der. Så neste gang du vurderer å si «å ja, tørker du rumpe» med hånlig smil, så husk på at en dag kan det hende at noen må gjøre det for deg. Og hvis den dag kommer, vil du være takknemlig for at noen faktisk kommer til å hjelpe deg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.