Stine Bentzen (15) fra Vestre Aker Høyre er opptatt av at elevene selv skal få velge hvilken videregående skole de vil gå på. Det er jeg også. Men dagens system i Oslo er et såkalt karakterbasert opptak, ikke et fritt skolevalg.

Bare én av fem elever kan faktisk velge helt fritt. Det store flertallet av elever har større eller mindre grad av valgfrihet. For mange innebærer dagens system et veldig press og mye frykt for å havne på en skole de ikke ønsker selv.

Som foreldre vest i byen har fortalt om, er elever med helt gjennomsnittlige karakterer ofte tvunget til å måtte «velge» mellom skoler i fremmede bomiljøer med svært lang reisevei.

Flere alternativer

Jeg er enig med Stine Bentzen i at det er positivt at elever fra alle deler av Oslo kan bli kjent med hverandre på videregående, og dette ønsker vi enda mer av.

Det bør ikke være slik at elever skal være bundet til en skole på grunn av hvor de bor. Heldigvis finnes det mange ulike måter å ordne inntaket til videregående skole på.

Alternativet til karakterbasert inntak (såkalt «fritt skolevalg») er ikke at du MÅ gå på nærskolen din, eller loddtrekning, som noen prøver å skremme med.

Alternativene kan være mange, derfor har vi i Oslo nå et ekspertutvalg som skal se på hva som kan fungere best akkurat i byen vår.

Ikke bestemt oss

Allerede i dag har Oslo opptaksprøver på noen linjer, fordi vi mener det er dumt å la et karaktersnitt alene ødelegge for elever som har spesielle talent.

Det rødgrønne byrådet har ikke bestemt oss for hva slags ordning vi ønsker, men vi er helt sikre på at vi ønsker mer kunnskap og noen alternativer vi kan ta stilling til.

Derfor har vi nedsatt et utvalg hvor Elevorganisasjonen har to av plassene. Det er veldig rart at Høyre ikke en gang vil ha mer kunnskap, men «skyter ned» utvalget vi har nedsatt før det i det hele tatt har fått anledning til å jobbe.

Selv er jeg svært spent på å se forslagene utvalget kommer frem til, og jeg kan vanskelig se for meg at ikke arbeidsinnsats og skoleresultater fortsatt vil gi elevene et godt utgangspunkt for videre skolegang.

