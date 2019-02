Svenske Greta Thunberg på 16 år har, som mange nok vet, startet den store trenden med skolestreik for klimaet. Ungdommer (og voksne) streiker nå i Belgia, Australia, Skottland, Canada, Finland, Sveits, Tyskland og så videre.

Det er blitt arrangert et par skolestreiker i Norge tidligere, men nå er det på tide å aksjonere for fullt!

Norske medier svikter

Mediene svikter sitt samfunnsoppdrag når de velger å fokusere så lite på skolestreik for klimaet (her til lands).

Når man søker opp «skolestreik for klimaet» på nett, får man opp svært få resultater. Dette er både hårreisende og skuffende.

Det er derfor tydelig at flere må bli med på klima-skulking for at mediene i større grad skal rette søkelyset mot unge som bryr seg om fremtiden.

Det er viktig at også regjeringen engasjerer seg i dette.

Huset brenner

En av de få norske artiklene som handler om streikene, er en NRK-artikkel fra 30. januar.

Der uttrykker oppvekstdirektør for Kristiansand kommune, Svein Ove Ueland, sin mening om disse streikene. Han er kritisk til at elever skulker skolen, uansett formål, og fraråder dette.

Men hva er vitsen med å utdanne seg til en intet-eksisterende fremtid? Er det virkelig en god idé å stå og se på mens voksne styrer kloden mot klimakaos?

Vi i Grønn Ungdom er enige med Greta i det hun sa på World Economic Forum: «I want you to act as if your house is on fire – because it is».

Dette er en krise

Dette krever vi: Stans letingen etter mer olje og gass. Flere ungdomspartier er enige i dette kravet, noe som det enda viktigere for regjeringen å oppfylle. Det er tross alt vi som kommer til å oppleve konsekvensene i fremtiden.

Dette er en krise. Ikke noe som er «bitte litt upraktisk».

Arter forsvinner i stor fart. Temperaturen stiger. Vi må slutte å tenke så mye på oss selv og heller tenke mer på verden rundt oss.

Derfor arrangerer vi skolestreik hvor alle kan delta.

Make the world Greta again!

