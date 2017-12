Jeg er en hvit majoritetsjente som kjenner meg igjen i #Metoo-kampanjen og de skamløse jentenes fortellinger.

En gang satte en mann seg med lårene klistret inntil mine lår, før han lente seg over meg og klemte meg mot veggen. Slik ble han sittende selv om jeg ba ham om å flytte seg.

Jeg blir ikke knekt av slike hendelser, men for meg skapte det en følelse av at jeg ikke er i stand til å beskytte meg selv.

Om han velger å gå lenger neste gang, hva skal jeg gjøre da? Jeg er 160 cm høy, liksom.

Jeg er maktesløs. Helt og holdent lagt i hendene på en manns vilje.

Det er fryktelig skremmende, og jeg tror det er derfor #metoo-kampanjen er bygget på «et isfjell av små hendelser». For det er de små hendelsene som påvirker en kvinnes frihet.

Redselen for å bli seksuelt trakassert har gjort at jeg ikke tør å gå alene sent om kvelden, og at jeg passer på å være sømmelig tildekket. Det begrenser min frihet. Det er slik jeg blir kontrollert.

Vi jenter er ufrie på flere måter. Som ungdomspolitiker har jeg for eksempel opplevd å bli fortalt at jeg er kjeftete fordi jeg er en kvinne med sterke meninger. Om jeg var en mann, ville de samme egenskapene blitt sett på som sterke og tydelige.

En kvinne skal liksom ikke mene noe. Jeg er også blitt fortalt at jeg må kle meg nøytralt. Hvis ikke vil ingen høre på hva jeg har å si, men kun tenke på hva jeg har på meg.

#Metoo-kampanjen og skamløsbevegelsen har vist at jeg er langt fra alene om slike erfaringer. Du kan si at alt er detaljer, noe noe av det til dels også er. Poenget er at det er summen av alle disse handlingene som hindrer en kvinne fra å være fri.

