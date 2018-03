Torsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Fredag morgen delte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) et bilde på Facebook med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Blant annet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kritiserte Listhaug for å ha kommet med et slikt utspill, særlig sett i lys av at filmen Utøya 22. juli hadde premiere samme dag.

Støre ba statsminister Erna Solberg (H) irettesette Listhaug, noe Solberg først avviste. Senere uttalte Solberg at Facebook-innlegget var «over grensen».

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) måtte beklage en uttalelse der han kritiserer Støre for å «trekke 22. juli-kortet», noe som fikk flere Utøya-overlevende til å reagere.