De private aktørene tar ut millioner i profitt og tjener dermed godt på å drive private barnehager, til tross for at barnehagene får offentlig støtte.

Samtidig er det mye som tyder på at kvaliteten i mange av de private barnehagene ikke er like god. Statistikk fra 2017 viser at kun én prosent av privatiserte barnehager har hatt økonomisk tilsyn i løpet av de siste tre årene.

Flere ufaglærte

Statistikken viser også at flere barnehager får drive uten godkjenning. Dette går utover både barna og de ansatte.

Statistikken viser lønnsforskjell mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har også flere ufaglærte ansatte.

Jeg synes ikke det er rettferdig at disse barnehagene skal få statlig støtte og samtidig unnslippe regelverket. Vi må sørge for at skattepengene kommer barna til gode. Stortingsforslaget om profittfrie barnehager kunne vært en del av løsningen.

Forslaget tok utgangspunkt i at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke skulle gå til profitt for private barnehageeiere, at man skulle innføre et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager, og at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

Snu høyrebølgen

I dag har ikke kommunene mulighet til å stille like krav til private som til offentlige barnehager. Dette fører selvfølgelig til vanskeligheter når det er kommunene som har ansvar for å føre tilsyn på privateide barnehager.

Derfor er det i første rekke regelverket vi må endre på for å kunne stille krav til bedre oppfølging fra kommunene til barnehagene som drives av privat sektor. Det er regjeringens oppgave!

Høyrebølgen bidrar til urettferdighet og et større skille i samfunnet. Vi må snu denne trenden før det er for sent!

