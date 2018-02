Jeg heier på Anniken (Annijor) som kjøper dyre klær, men som skriver så sårt og fint.

Jeg heier på Sophie Elise som har tatt plastisk kirurgi, men som står opp for seg selv.

Jeg heier på Kristin som var med på Paradise, men som nå er så rå.

Jeg heier på Fotballfrue som hadde sixpack rett etter fødselen, men som inspirer så sinnssykt mange.

Jeg heier på så utrolig mange, og hvorfor kan vi ikke bare heie sammen – istedenfor for å stå og dømme på sidelinjen?

Det er ikke Sophie Elise eller Fotballfrues feil at unge jenter og gutter får spiseforstyrrelsene. Hverken Sophie Elise eller Fotballfrue fremmer spiseforstyrrelser, og det er ingen i blogg-Norge som heier på spiseforstyrrelser.

Vi må ikke angripe hverandre i hytt og gevær over internett.

På samme måte er det med plastisk kirurgi. Vita og Wanda viste oss i fjor gjennom NRK-serien deres med samme navn at selv om man legger seg under kniven, så er man ordentlig mennesker som mener og kjemper for saker.

Vi må slutte å legge skylden på de offentlige individene, men heller begynne å snakke fornuftig om disse temaene, som tydeligvis er så såre.

Og når det kommer til hvem som er kvalifisert til forbilder eller ikke: Jeg kan velge mine forbilder, uansett om de har en «fake» rumpe, tre ekstra valker eller en stunning sixpack. Det er mitt valg, og i likhet med meg – velger du dine forbilder og ikke omvendt.

