I noen måneder har jeg prøvd å skrive hva jeg føler om #metoo, men har vært redd for reaksjonene. Damer fra miljøer som mitt får ofte skylden når det snakkes om overgrep eller trakassering. Vi blir lært opp til å oppføre oss anstendig og at vi må klare å si nei.

Takk til deg, Anonym (21), som skrev i Si ;D på onsdag om akkurat denne problematikken. For jeg er selv lei av å tie. Ingen skal få beskyttelse for den skammen vi damer blir påført for å ha opplevd trakassering.

Jeg snakket med en muslimsk gutt som nylig kom til Norge. Han forteller at ramadan er vanskelig fordi jentene er lettkledd. Metoo-bevegelsen viser at klær, religion og bakgrunn ikke har noe å si for om man opplever seksuell trakassering eller ikke.

Mitt liv, mine premisser

Personlig er det en ting som plaget meg lenge før jeg sa noe til familien min, det var overgrepet jeg opplevde i barneskolealder. Når jeg så får beskjed om at min historie vil bringe skam over familien eller min ære, blir jeg provosert til faktisk endelig å snakke om det.

Min historie eier ingen, og min historie har ingen rett til å bruke mot meg. De eneste som burde føle skam er de menn som utfører trakasseringen, ikke de kvinnene som er utsatt.

Jeg er lei av å holde kjeft, og jeg er lei av å leve livet mitt på andres premisser.

Hjelper ikke med tildekking

Det er på tide å vise at vi er flere som står sammen og at hijab, burka eller niqab ikke setter en stopper for seksuell trakassering.

Jeg har aldri blitt trakassert like mye som da jeg gikk alene med en annen dame i et arabisk land.

Uansett hva man har på, viser #metoo og #mosquemetoo at dette er et problem uansett hvem du er.

Jeg er lei av å få høre at jeg må lære å si nei. Det er ikke min oppgave å si ifra. Det er personen som trakasserer sin oppgave å forstå at dette er feil. I en situasjon der man blir presset og ordet nei ikke fungerer, hvem er det som sitter igjen med dårlig samvittighet?

Man skal kunne vandre fritt, uten bekymring for å bli tatt på eller beskyldt for å friste til overgrep.

Nok er nok

Holdningsendring tar tid. Derfor er det viktig å vise at vi er flere sammen om dette. Jeg vil ikke lenger la andre diktere hva jeg kan snakke om og hvordan jeg skal leve.

Jeg eier meg selv, min historie og mitt privatliv.

Flere muslimske kvinner har begynt å heve stemmene, endelig. Sabica Khan sto frem i Indian Express om opplevelsene sine etter pilegrimsreisen til Mekka. Jeg håper Anonym (21) sin historie vil få flere også i Norge til å bryte tausheten.

Vi må endre på ukulturen og stå sammen. Nok er nok.

