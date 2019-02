Etter ti år med grunnskole gledet jeg meg til å begynne på videregående. Der skulle jeg få velge linje etter interesser, få mer ansvar, disponere egen tid og velge mine egne studieteknikker.

Men der ble jeg møtt av et system tilpasset en A4-elev. Det føltes mer som en forlengelse av den pålagte ungdomsskolen enn et frivillig påbygg til grunnskoleutdanningen.

Tilbake til barneskolen

Noe av det vi bruker verdifull undervisningstid på, er tiltak som skal sikre arbeidsro i timene. Ting som «stillelys» og «belønning av god oppførsel» blir foreslått av lærerne. Det er som å bli kastet tilbake til «klassens time» på barneskolen.

Privat

Vi blir holdt i hånden gjennom skriveprosesser i norsk, hvor vi først skal levere innledning, deretter to avsnitt og så et utkast til. Denne detaljstyringen av elever er ikke bare kjip, den hindrer oss i å lære hvordan vi skal disponere vår egen tid.

Gledet meg til å lære

Nå som videregående er blitt et krav for å komme i jobb og delta i samfunnet, må vi ha en videregående skole som gjør oss klare for voksenlivet. Jeg var forberedt på harde akademiske tak og en hverdag som skulle gjøre meg klar for videre studier. I stedet er studiespesialiserende laget for en A4-elev som ikke finnes.

Det er en styrke at elever er ulike, og det er viktig for det norske samfunnet at vi har forskjellige interesser og evner. Men det betyr ikke at alle har de samme forutsetningene for å gå på studiespesialiserende linje.

A4-eleven

Alle kan ikke presses inn på «studiespess». Vi må ta kampen for dem som faller av og aldri får fullført, men vi må også tenke på dem som ikke klarer tre nye år med det som føles som ungdomsskolen, bare med litt vanskeligere pensum.

Videregående trenger tilrettelegging og valgfrihet, og skolen må ha større tillit til elevene. For A4-skolen gagner verken elever som er lei skole, eller elever med et snitt langt over fem.

Les også:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.