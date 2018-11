Privat

Virkeligheten er ikke en pent sminket tenåringsdrøm hvor hver dag er en dans på roser, en evig parfymeduftende drøm. For det er nettopp det det er, en drøm.

Drømmen vi tror alle andre lever, og som står der som en sterk kontrast og skinner ned på ens eget, hakket mer realistiske, liv. Dette er bare en av årsakene til at livet for noen rett og slett blir for mye.

For vanskelig å leve

72 menneskeliv som ikke ennå var fylt 25 år, 30 jenter og 42 gutter, avsluttet så altfor tidlig. Mellom 60 og 80 unge mennesker har forlatt oss hvert år, og slik har det vært i flere tiår.

Dette er altfor høye tall for Norge, et land med ressurser til å hjelpe de som trenger det.

Er det virkelig slik i det som tidligere ble klassifisert som verdens beste land, at noen skal føle at det er for vanskelig å leve her?

Statistikken står stille, ta grep

I disse tider med diskusjoner rundt statsbudsjett og planlegging fremover vil jeg oppfordre alle som har noe å si i denne saken, og da spesielt Stortingets helse- og omsorgskomité, helseminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helland, til å benytte sjansen til å prioritere en sak som vi ikke har råd til å la fortsette slik det går i dag.

Å prioritere ressurser mot barn og unges psykiske helse er noe som har vært tema for debatt i mange år nå, men med en statistikk som står stille, er det på tide å ta nye grep.

Alle unge i dag må kunne ha noen å gå til for hjelp, uten å måtte dø i køen allerede før en blir møtt av et helsevesen som ikke klarer å løse problemet. Vær så snill. Vi har virkelig ikke råd til å miste flere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.