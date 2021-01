Skremmende mange bruker munnbind feil. Hvor ble det av informasjonskampanjene?

Myndighetenes opplæring har åpenbart ikke vært bra nok.

Folk bruker allerede munnbind. De bruker dem bare feil, så det hadde vært meget lite inngripende å be folk om heller å bruke dem riktig, mener debattanten. Foto: Jil Yngland/ NTB

Knut Skaug Haraldsen (20) Student, NTNU

Mengden feilbruk av munnbind er frustrerende og skremmende å se. Det samme er mangelen på oppmerksomhet rundt det.

De fleste som har vært utenfor huset sitt det siste halvåret, har nok sett det. Folk som har på munnbind feil, for eksempel ved ikke å ha det over nesen, trekke det ned under haken eller løsne strikken på en av sidene. Det trolig enda flere gjør, er å la være å rengjøre hendene før de tar munnbindet av eller på.

Egentlig skal man faktisk rengjøre hendene etter hver gang man har berørt munnbindet. Det inkluderer hver gang man trekker det ned under haken, som er en forferdelig dårlig idé uansett. Allikevel er det skremmende hvor mange som gjør det.

Har glemt det

Tidlig i pandemien advarte Folkehelseinstituttet (FHI) om at munnbind kunne virke mot sin hensikt. Begrunnelsen var at ufaglærte hyppig ville berøre munnbindet og ansiktet for øvrig.

I en rapport i august advarte FHI igjen om at det var «stor risiko for feilbruk av munnbind og tøymunnbind når de brukes ute i samfunnet. Grundig informasjons- og opplæringspakker for befolkningen må utarbeides og opplæring gis».

Knut Skaug Haraldsen (20). Foto: Privat

Samtidig ser man at myndighetenes opplæring åpenbart ikke har vært bra nok.

Det var noen opplæringskampanjer tidlig på høsten, men etter det har flere åpenbart glemt hvordan man bruker munnbind. For meg virker det ikke som at myndighetene ser behovet for å minne dem på det.

Når FHI har sagt så tydelig ifra om farene ved feilbruk av munnbind tidligere, er dette vanskelig å begripe.

Uklart omfang

Folk bruker allerede munnbind. De bruker dem bare feil, så det hadde vært meget lite inngripende å be folk om heller å bruke dem riktig.

Det virker heller ikke som om noen vet det faktiske omfanget av feilbruk av munnbind, bortsett fra hva enhver kan observere på gaten. For hvis feilbruken utgjør stor skade, må opplæringen styrkes umiddelbart. Hvis ikke, er det grunn å stille alvorlige spørsmål om hva munnbind egentlig er godt for.

Selv stusset jeg på FHIs uttalelser i april om at utfordringene ved å lære folk å bruke munnbind kunne veie opp for fordelene. Men nå begynner det å bli fristende å spørre om det kanskje var riktig hele veien.

