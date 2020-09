Vi kan lære mye om oss selv nå

Ikke la pandemien ta fra deg din egen identitet. Det er ikke verdt det.

Ingen vet når pandemien vil ta slutt. Det er heller ingen som vet hvor hardt samfunnet vårt kommer til å bli rammet. Hvem vi er, hvor vi er i verden og hva vi gjør er spørsmål kun fremtiden kan svare på.

Derfor er det ekstra viktig å ta vare på alle rundt oss, både kjente og ukjente. Vi må ikke miste motet. Jeg tror at det viktigste av alt er at vi må stå frem og være oss selv fullt og helt. Nå, før det er for sent.

«Gutten med den blå hatten», Morten Westgaard (18). Helmine Syvertsen

I motbakke går det oppover

Temaet psykisk helse har vært mye omtalt under pandemien. Men det ligger så mye i de to ordene.

Det handler ikke om å komme seg først til toppen, det handler om hvordan man kommer seg dit. Som det kjente ordtaket lyder: Det er i motbakke det går oppover.

I mitt liv har det å være meg selv, hjulpet meg. Vinteren 2019 skrev jeg et innlegg i Aftenposten Si ;D. Temaet var gutters psykiske helse. Responsen var enorm.

Jeg fikk kallenavnet «gutten med den blå hatten».

– Alle har en kjerne, en sjel som gjør deg til deg, derfor er det viktig å gjøre det du personlig elsker, skriver Morten Westgaard (18). Helmine Syvertsen

Har vi god nok psykisk helse?

Jeg visste ikke at vi, ett år senere, skulle få koronapandemien rett i trynet. Det satte samfunnets største problem på prøve: Er den psykiske helsen vår god nok? Jeg synes vi har vært utrolig flinke til å ta vare på hverandre og hjelpe dem som sliter, men vi er langt unna mål.

I Ibsens Peer Gynt fant hovedkarakteren aldri ut av hvem han egentlig var. En morgen våkner han opp bakfull i Dovregubbens hall. Peer ønsker seg status og er villig til å bli en del av Dovregubbens rike.

Når han innser hva han har sagt ja til, trekker han seg unna og flykter til friheten. Sånn er vi mennesker også. Mange av oss jakter etter status og prøver å være en annen enn den vi er for å oppnå våre drømmer.

Å akseptere folk som de er, og en stor dose omsorg er nok, nå og for alltid, skriver Morten Westgaard (18). Helmine Syvertsen

Gjør det du elsker!

Til tross for at det finnes likheter mellom Peer Gynt og samfunnet i dag, er det én viktig forskjell som skiller fiksjon fra virkelighet. Peer var bare en «løk». En person uten noen form for kjerne som holdt ham sammen.

Heldigvis tror jeg ikke vi mennesker ligner Peer Gynt på den måten. Alle har en kjerne, en sjel, som holder oss sammen, og gjør oss til den vi er.

Det viktigste vi kan gjøre nå, er å holde sammen og akseptere alle som de er. Uansett kjønn, legning, hårfrisyre eller bakgrunn. Selv om vi ikke kan gjøre det fysisk i så stor grad, er omsorg for alle nok.

Det må vi etterstrebe. Nå og i tiden fremover.

