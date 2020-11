Innfør hjemmeskole i Oslo!

Madeleine Beck Pedersen (18) Elev ved Lambertseter videregående skole i Oslo

Nå nettopp

Videregående skoler i Oslo bør stenges helt for å forhindre smitte, skriver Madeleine Beck Pedersen (18). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det ryktes om hemmelige fester i helgene. På skolen bryr få seg om å holde avstand.

Folk er lei av covid-19, men også av tiltakene. Folk på skoler i Oslo klager over hvordan politikerne innfører strengere tiltak og fremstår som festbremser. De forstår ikke selv at det er slike holdninger som gjør at denne pandemien ikke går over.

Mange snakker om hvor viktig koronatiltakene er, og at en skal følge dem. Likevel bestemmer noen av dem seg for å klemme fem personer rett etterpå. Ja, vi er alle lei av covid -19, men når skal folk faktisk begynne å innse konsekvensene av at vi ikke følger tiltakene ordentlig?

Ren egoisme

Norge og verden kommer aldri til å bli kvitt covid-19 dersom så mange elever får fortsette å holde på slik de gjør. Det ryktes om hemmelige fester, jeg ser at folk klemmer, og det virker som mange ikke tenker på å vaske hendene. Jeg har også sett flere som kommer på skolen selv om det virker som at de har symptomer på at de er syke.

Madeleine Beck Pedersen (18), elev ved Lambertseter videregående skole i Oslo. Foto: Privat

Hva med de på skolen som har fulgt alle tiltak, men som likevel blir smittet fordi personen ved siden av har dratt på to forskjellige fester i helgen? Og de som er redde for å møte opp på skolen fordi de vet hvilke fester som har funnet sted? Det er akkurat den situasjonen så mange elever befinner seg i.

Jeg følger smitteverntiltakene og unngår sosiale sammenkomster. Dette er fordi jeg har håp om at vi kan feire jul med dem som ikke kommer til å være her for alltid. Eller redde mennesker som ikke tåler å bli smittet. Mangelen på empati og for mye egoisme står sentralt, og det vil ikke kunne hjelpe situasjonen.

Meteren hjelper ikke

Det hjelper ikke å innføre rødt beredskapsnivå ved videregående skoler i Oslo. Én meters avstand fra hverandre blir ikke opprettholdt, langt ifra.

Heller virker det som at flere blir fristet til å klemme mer enn før, eller til å sitte flere sammen i lunsjen hvor de diskuterer hvor idiotisk det er med covid-19.

I tillegg vil det ikke hjelpe å sende de ulike trinnene på skolen på forskjellige dager. Greit nok at det kan hindre spredning på tvers av trinnene, men smitten innad i klassen vil fortsatt kunne være til stede.

Vi må innføre hjemmeskole

Hjemmeskole er krevende for mange, og det er ikke alle som har et sted å gjøre skole. Men muligheten for å sitte på biblioteket er der ennå og er et supert tilbud for dem.

Det er derfor mulig å ha hjemmeskole i Oslo og bli kvitt spredningen i høyere grad blant de unge. Vi blir hele tiden minnet på at vi skal være selvstendige på videregående, og det er det vi blir nødt til nå.

Hundre prosent hjemmeskole vil ikke bare minske spredningen, men også forberede elevene på det selvstendige livet som kommer når en er ferdig.

Så kjære politikere og skoleledere: Det hjelper ikke med rødt nivå når det ikke blir overholdt. Jeg er lei av å være redd for å dra på skolen i frykt for smitte.

