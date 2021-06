Den norske kirke er for alle. Slik skal det fortsette å være.

Frida Adeleide Hestens Kvamme 19 år

Jeg skal for alltid kjempe for en kirke der lesbiske kvinner skal kunne vies av en homofil prest, på samme måte som at et heterofilt par kan vies av en heterofil prest, skriver Frida Adeleide Hestens Kvamme (19). Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB

Jeg kommer ikke til å gi meg. Menigheten min og alle som støtter oss, skal kle oss i regnbuer og vifte med flaggene våre.

Det er ubehagelig at kirken skal delta i Pride, mener Therese Egebakken, som er kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem i Stavanger. I et debattinnlegg publisert i Stavanger Aftenblad og Vårt Land håper hun Den norske kirke dropper Pride-feiringen.

«Jeg skriver dette innlegget i beste intensjon for å minne om at Kirken har utrolig mange medlemmer inkludert meg, som føler på tydelig ubehag og ekskludering. Ved å ikke delta, støter man ingen og man ivaretar samtidig rommet for to likestilte syn,» skriver hun.

Sårende

Selv om intensjonen hennes kanskje ikke var å såre noen, så er jeg såret. Det sårer meg at det ennå i 2021 finnes folk som ikke kan legge vekk sine egne fordommer for å la oss lesbiske, homofile eller transpersoner oppleve inkludering, fellesskap og trygghet – med Gud og Den norske kirke ved vår side.

I tillegg føler jeg på et tydelig ubehag. Dersom kirken ikke skulle feiret Pride, hadde det vært ekskluderende.

Kanskje blir dette en ord-mot-ord-diskusjon, men jeg kommer ikke til å gi meg. Menigheten min, alle mine skeive venner i kirken og alle som støtter oss, skal kle oss i regnbuer og vifte med flaggene våre.

Som en felles organisasjon skal vi feire Pride for å støtte, inkludere og løfte alle de ulike og fantastiske medlemmene våre.

Frida Adeleide Hestens Kvamme (19). Foto: Privat

Et dårlig lys

Jeg skal for alltid kjempe for en kirke der det ikke er noen tvil om man er velkommen eller ikke. Jeg skal for alltid kjempe for en kirke der lesbiske kvinner skal kunne vies av en homofil prest, på samme måte som at et heterofilt par kan vies av en heterofil prest.

Pride er noe av det viktigste vi har. Dersom kirken ikke deltar i denne feiringen, setter det kirken og oss medlemmer i et dårlig lys.

Det er et lys jeg nekter å bli blendet av. Et lys jeg til slutt håper at ikke skinner på noen. Jeg vet hvor inkluderende og trygg kirken er, både før og etter at jeg kom ut av skapet som bifil. Den norske kirke er for alle. Slik skal det fortsette å være.

