Muntlig eksamen sikrer elevene en uavhengig vurdering

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Nå nettopp

Alle beslutningene rundt eksamen denne våren er gjort etter nøye vurderinger, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det finnes gode grunner for å gjennomføre denne eksamenen også under en pandemi.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Regjeringen ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensgjennomføring, også dette skoleåret. Det er flere som har tatt til orde for å avlyse muntlig, lokalgitt eksamen. Jeg mener likevel at det finnes gode gode grunner for å gjennomføre denne eksamenen også under en pandemi.

Noen vil sette pris på muligheten med eksamen, andre vil ikke det. Slik er det alltid. Å avlyse eksamen får konsekvenser for den enkelte elev, og det kan få konsekvenser for tidligere og fremtidige elevkull.

Uansett hva vi hadde landet på i denne saken, ville noen ha blitt skuffet.

Rettferdig

Eksamen er en viktig vurderingsform som gir elevene mulighet til å vise hva de kan, til noen andre enn faglæreren sin. Muntlig, lokalgitt eksamen gir mulighet for å tilpasse eksamen til de lokale undervisningsforholdene og det lokale smittetrykket.

Eksamen skal være mest mulig rettferdig. Vi må derfor behandle elever som blir syke av korona eller som sitter i karantene på eksamensdagen, på lik linje med elever som er syke eller har fravær av andre årsaker.

Det er likevel ikke slik at disse skal ende opp med å få satt fremtiden sin på vent. Disse elevene får ta ny eksamen på et senere tidspunkt. De kan også få betinget opptak til høyere utdanning dersom de har standpunktkarakterer i faget. Det betyr at du kan starte på studiene til høsten.

Nøye vurderinger

Flere er også bekymret for at eksamen kan foregå over nett, men normalordningen skal også denne våren være at begge sensorene skal møte opp fysisk.

Alle beslutningene rundt eksamen denne våren er gjort etter nøye vurderinger. Jeg vil nå fortsette dialogen med fylkeskommunene for å sikre en god gjennomføring av eksamen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.