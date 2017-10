Jeg leser ofte om seksuelle overgrep i mediene om dagen. Det er bra at dette temaet er på dagsordenen. Det virker som at mange mener det er kvinnens egen skyld hvis hun blir voldtatt.

Som 15 år gammel jente fra Asker har jeg tenkt mye på dette.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Et lett bytte?

Jeg tør ikke lenger å gå ute alene om kveldene. Enda verre er det at jeg tenker over hva jeg har på meg når jeg er sammen med andre. Vil jeg bli oppfattet som et lett bytte hvis jeg går utfordrende kledd?

I sommer var jeg på en fotballcup i Danmark. Der ble jentene som skulle på disco oppmuntret til å ikke gå med skjørt. Dette fordi noen jenter hadde blitt utsatt for overgrep året før.

Les også: «Jeg ble bare et nummer på listen hans, mens han kom ett skritt nærmere det å være kul»

Tenk at i dagens samfunn har det blitt slik at jentene ikke kan gå med det de ønsker når de er ute blant folk.

De kan bli oppfattet som fristelser, og må ta hensyn til overgriperes fantasier og lyster.

Jeg mener at dette er å frata jenters frihet fordi det blir deres oppgave å beskytte seg mot overgripere som samfunnet skulle beskyttet jentene i mot.

Nei er et nei

Rett før høstferien fikk klassen min besøk av Medisinernes seksualopplysning (MSO). De lærte oss om ulike holdninger, om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre, hva som er greit og hva som ikke er det.

Et nei er et nei, uansett situasjon. Studentene ga to av elevene en oppgave hvor de skulle leve seg inn i rollen som offer og overgriper foran hele klassen.

De fleste reagerte med sinne over at offerets grenser ikke ble respektert. Det som overrasket meg, var at et par gutter stilte spørsmål ved offerets måte å være på.

De mente at hun flørtet og ikke sa tydelig nei da gutten prøvde å få kontakt.

Er det virkelig sånn at hvis en jente har utfordrende klær, flørter, ikke klarer å si tydelig nei, har hatt mange kjærester før, er full eller går alene hjem, ber hun om å bli voldtatt?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: