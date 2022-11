Betyr status mer enn barnas sikkerhet og personvern?

Selma Kolltveit 16 år

5. nov. 2022 20:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Man burde se på et lovforslag om å ha en aldersgrense på når man kan poste eller bli postet på sosiale medier, mener debattanten.

Aldersgrensen på sosiale medier er 13 år. Hvorfor har voksne lov til å dele bilder av barn der da?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Jeg er ganske sikker på at alle kan huske tilbake til en gang da foreldrene våre fortalte en flau barndomshistorie til en av vennene våre. Forestill deg at disse historiene ble lagt ut i bilder på sosiale medier – uten din tillatelse.

Som barn har man ikke en god nok forståelse av hva sosiale medier er og innebærer. På apper som Tiktok, Facebook og Instagram er det aldersgrense for å kunne opprette konto. Barn under 13 år får ikke ha egen bruker med mindre foreldrene sier det er ok. arrow-outward-link Hvorfor er det ikke regler som sier at voksne ikke skal kunne poste bilder av barn på disse plattformene da?

Det er nemlig én gruppe som burde skjermes fra sosiale medier: barn.

Få spør om lov

I 2020 ble det gjort en studie av Unicef Norge arrow-outward-link , hvor de spurte 504 foreldre om bildedeling av barn på sosiale medier. Resultatene viser bare hvor viktig det er å få laget et lovverk på akkurat dette.

74 prosent av foreldrene hadde vist barnet sitt på sosiale medier, 62 prosent på Facebook. 14 prosent av de som hadde delt bilder av barna på Instagram, hadde heller ikke privat konto. Det betyr at hvem som helst kan finne bildet.

Til slutt det skumleste: Bare 52 prosent hadde spurt barnet om lov til å poste.

Å poste ting som ultralydbilder som viser privat informasjon, eller bilder av barna som står foran skolen sin, kan også være skadelig. I verste fall kan slike bilder og den slags informasjon bli misbrukt. Hvem skal beskytte barna når foreldrene ikke stiller opp?

«Familievloggere»

Det har også oppstått et nytt fenomen på sosiale medier, de såkalte «familievloggerne». Vlog er kort for videoblogg. Hvis man ser på sammensetningen av de to ordene, tar det ikke lang tid før man innser hva det handler om.

Disse såkalte «influenserne» tjener etter mitt syn penger på å utnytte barna sine på nett. Et av de største og skumleste eksemplene på hvor galt det muligens kan gå, er en sak som har fått veldig mye oppmerksomhet i det siste, nemlig den amerikanske Tiktok-kontoen Wren. Eleanor. arrow-outward-link

Brukeren er oppkalt etter tre år gamle Wren Eleanor, og den har 17 millioner følgere. I det siste er kontoen blitt grillet etter at det ble oppdaget at videoer hvor Wren Eleanor for eksempel spiste banan, pølse eller lignende, var blitt lagret unormalt mange ganger – noen så mye som 375.000.

På tide med en ny lov

Populære søkeord på kontoen var for eksempel «Wren Eleanor hotdog» og «Wren Eleanor pickle», ifølge avisen New York Post arrow-outward-link . Lignende søk dukket også opp på Google. Da flere store influensere og brukere uttrykte bekymring for dette, blant annet med tanke på at innholdet muligens ble seksualisert og misbrukt av potensielle overgripere, ble noen av postene slettet.

Men hvorfor er det ingen lover som beskytter barn mot slik eksponering i utgangspunktet? Selv om dette var i USA, kan lignende hendelser også skje med norske kontoer som deler innhold åpent.

Derfor mener jeg at man burde se på lovforslag om å ha en aldersgrense på når man kan poste eller bli postet på sosiale medier. Loven burde være basert på når barn utvikler konsekvenstenkning nok til å forstå hva sosiale medier innebærer. Det er på tide dette blir gjort noe med.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!