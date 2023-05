Ta deg en bolle, det er plass til det i et sunt kosthold!

Det er ikke et «sunt» kosthold dersom is, boller og kaker skal bli «nei-mat», mener Hannah Gustad Strøm (17).

Narvesen fjernet en reklameplakat etter kritikk om «trøstespising». Om det er positivt? Nei.

19.05.2023 11:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Dagen før 17. mai kom TV 2 med nyheten om at Narvesen trekker tilbake en av kampanjeplakatene sine. De har nemlig fått hard kritikk av matinfluenser Emilie Nereng.

På plakaten sto det «Noen som ikke fikk ha på seg «Frost»-kjolen?» over bilder av en bolle, en kroneis og en pølse i brød.

Nereng mente det er å reklamere for usunn mat og «oppfordre til trøstespising». Narvesen beklaget «Frost»-budskapet og besluttet ikke lenger å bruke disse plakatene.

Kan treffe sårbar gruppe

Dette mener jeg er veldig alvorlig.

Kritikken mot Narvesen ble først postet på instagramkontoen @emilienutrition. At den når frem i så stor grad, viser hvor stor påvirkningskraft en influenser kan ha.

Poenget hennes er at både selger og myndighetene har ansvar for å legge til rette for at det skal være lettere for forbrukerne å velge sunn kost. Det er jeg jo enig i.

Narvesen kan selvfølgelig begynne å selge flere sunne alternativer. Det er jeg helt for, da det tross alt er et overvektsproblem i Norge. Derfor skjønner jeg Nerengs poeng.

Men kritikken kan påvirke en annen sårbar gruppe i samfunnet. Og dette mener jeg er langt mer alvorlig enn Narvesens kampanje for kosemat til en feiring.

Anstrengt er usunt

Ifølge en mastergradsavhandling ved Universitetet i Sørøst-Norge står hele 20 prosent av befolkningen i fare for å utvikle en spiseforstyrrelse, eller de har en spiseforstyrrelse.

Spiseforstyrrelser er en omfattende og smertefull sykdom som er vanskelig å oppdage før det har gått langt, og er dessuten veldig vanskelig å komme ut av.

Matinfluensere som selv mener å promotere sunn og næringsrik mat, har et ansvar. Og da mener jeg ikke bare ansvar for å vise hvordan man kan ta sunne valg som å spise frukt og grønt.

Det sunneste kostholdet kommer av å ha et avslappet forhold til mat – inkludert kosemat

Jeg mener nemlig det sunneste kostholdet kommer av å ha et avslappet forhold til mat – inkludert kosemat, også kjent som «usunn» mat eller «nei-mat». Dette er like viktig at kjente mennesker snakker om som at en humoristisk reklame kan føre til at noen kjøper seg en is.

Nei til «nei-mat»

Så lenge man har et variert kosthold som til hverdags inneholder alle næringsgruppene, er det helt innafor, til og med sunt, å kose seg med kaker, is og pølser.

Kiosker, butikker og politikere kan gjerne legge mer til rette for at befolkningen velger «sunnere» alternativer til hverdags. Men befolkningen får ikke et «sunt» kosthold dersom is, boller og kaker skal bli «nei-mat» og det skal bli forbudt å reklamere for dette.

For å få et utbredt sunt kosthold og et sunt folk, trenger vi flere matinfluensere, gjerne i samarbeid med helsemyndighetene, som kan promotere et avslappet forhold til mat. Også alle de deilige både sunne og innimellom «usunne» matvalgene vi kan ta.