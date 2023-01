Vi lot nesten mobilene ødelegge kvelden vår. Ikke gjør den samme feilen.

13.01.2023 19:30

Illustrasjonsfoto: Debattanten tror at alle hadde hatt godt av å ha et mer bevisst forhold til telefonen sin.

Vi skulle egentlig se en film sammen, men stadig flere fisket opp telefonen for å lete etter mer underholdning.

En lørdagskveld for rundt ett år siden møttes jeg og venninnene mine for å ha en jentekveld. Planen vår var å sette på en film og spise god mat sammen. En halvtime inn i filmen begynte mange av oss å bli litt lei. Stadig flere fisket opp telefonen for å lete etter mer underholdning.

Alle satt og scrollet en god stund før jeg plutselig kom på at det ikke var dette vi skulle bruke jentekvelden vår til. Vi hadde tenkt å snakke masse sammen, spesielt fordi en av venninnene mine som var på utveksling, hadde kommet hjem til jul. Dette var den eneste sjansen vi ville få til å snakke med henne det året.

Scrolle i evigheter

Jeg la fra meg telefonen og sa til de andre jentene at vi heller burde fokusere på filmen. Etter å ha sett filmen sammen, noe som var mye hyggeligere enn å se på telefonen, tok vi igjen alt vi ikke hadde rukket å fortelle hverandre den siste tiden. Det var spesielt spennende å høre om hun som hadde vært på utveksling. Tenk hvor kjipt det ville vært hvis jeg hadde gått glipp av det hun fortalte fordi jeg hadde sett på telefonen. Vennene mine er tross alt både morsommere og mer interessante enn telefonen min.

Vi var alle enige om at telefonen tar altfor mye oppmerksomhet fra oss, og at det må ta slutt. Ingen burde velge et liv på nett fremfor et liv i virkeligheten. Tenk så mye man går glipp av hvis man sitter og scroller på telefonen til enhver tid.

Jeg kan ta meg selv i å scrolle når jeg venter på bussen, på bussen, på trening, i friminuttene og i lunsjen på skolen. Man skal som oftest bare sjekke noe på telefonen kjapt fordi den ligger tilgjengelig, men så ender man opp med å scrolle i evigheter.

Ikke glem å se deg rundt

Tenk på deg selv som forelder. Tenk hvis du går slipp av det første skrittet barnet ditt tar, eller første gang han eller hun lærer å sykle. Det ville vært utrolig trist. Eller en ferie der det eneste du gjorde, var å se på telefonen, så du glemte å se deg rundt og få med deg de fantastiske omgivelsene.

Jeg tror vi alle har godt av et mer bevisst forhold til telefonen vår, slik at vi vet når det er på tide å legge den fra seg og se seg rundt.

