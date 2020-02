Jeg går mitt siste år på ungdomsskolen. For en stund siden ble jeg oppmerksom på noe: Hvor lite kvinner er representert i historiepensum på skolen. Å ha et pensum med få kvinnenavn viser elever at kvinner og jenter ikke spiller en rolle i samfunnshistorien.

Da jeg gikk i niende klasse, skulle vi ha en stor avgangsprøve i musikkhistorie. Vi fikk en veldig lang pensumliste med mange punkter som skulle dekke all musikkhistorie fra 50-tallet til 2000-tallet. Band og artister som The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson og Stevie Wonder ble nevnt.

Mennene dominerer

Dette er gode og ikoniske band og artister, men det var noe som ikke stemte. Hvor var alle de kvinnelige artistene? Hvorfor var Madonna og de to kvinnene i ABBA de eneste som var nevnt? Tro meg, jeg elsker både Madonna og ABBA, men dette var for dårlig.

Hvor var Joni Mitchell? Patti Smith? Nina Simone? Janis Joplin? Aretha Franklin? Hvorfor sto det om Kurt Cobain og ikke Courtney Love?

Utelatt fra historien

Jeg spurte lærere på skolen hvor kvinnene ble av i pensumet. Da ble jeg fortalt at det var fordi de kvinnelige artistene ikke hadde like stor betydning på 60-, 70- og 80-tallet. De er kjente i dag fordi «kvinner er mer i søkelyset nå til dags.»

Jeg har også merket samme problem i andre fag, slik som for eksempel samfunnsfag. Samfunnsfagboken har som oftest valgt å putte kvinnehistorien i små tekstbokser, som om kvinners bidrag til historien er et lite «tilbehør».

Viktige hendelser i kvinnehistorien som kvinner under krigen, kvinnekampen på 60- og 70-tallet, suffragette-bevegelsen i England. Mye er skrevet i små bokser. Ingen navn er nevnt.

Kvinner i birollen

Det samme gjelder i norskfaget. En gang fikk vi presentert en lang tidslinje med forfattere gjennom forskjellige litteraturepoker. Jeg husker veldig godt at jeg måtte skrive ned «5 – 25» på hånden min. Det var bare 5 kvinnelige forfattere som var nevnt, mens det var 25 mannlige.

Hvorfor skulle vi ha om Bjørnstjerne Bjørnsons stykke En hanske, som handler om likestilling mellom kjønnene og «førekteskapelig renhet», uten å vite at hele ideen kom fra Camilla Collett?

Jeg synes det er veldig interessant å lære om mannlige artister og forfattere, men å ha et pensum med få kvinnenavn viser elever at kvinner og jenter ikke spiller en rolle i samfunnshistorien. Slik kan det ikke være.

I boken 60 damer du skulle ha møtt av Marta Breen og Jenny Jordahl blir det skrevet om en svensk undersøkelse som viser at 87 prosent av alle personer som nevnes i skolens lærebøker, er menn.

Jeg merker at jeg blir så utrolig sint og frustrert. Jenter kan ikke vokse opp og tenke at det bare har vært menn som har hatt betydning opp gjennom historien.

Få kvinner inn i pensum!

