Å ha betalt for et arrangement du ikke kan delta på er utrolig kjedelig. Spesielt når du ikke får pengene tilbake.

Men er det virkelig helt nødvendig for deg å få pengene tilbake?

Nå i disse koronatider er det mye som er tungt å svelge. Restriksjonene hemmer oss alle i landet, og et avlyst arrangement bør kun være en bagatell.

Inntekter står i fare

At Landstreffet i Stavanger ble avlyst kom nok ikke som et sjokk på de som hadde billett. Og at pengene mest sannsynlig ikke blir refundert, bør heller ikke være noe sjokk.

De som arrangerer LS og andre arrangementer, har allerede betalt for flere avgifter, og denne Koronakrisen kan være en trussel for flere av de ansatte. Om alle skal få refunderte billetter blir det nok ingen LS igjen. Det verste er likevel at personers inntekt står i fare, noe som igjen øker statens utgifter.

Jeg tror virkelig ikke at refusjon av billetten er nødvendig for de fleste russ. LS har utarbeidet og funnet noe jeg anser som greie kompensasjoner. Dette er selvfølgelig ikke det samme og like unikt, men et fint plaster på såret.

Alle dem som skulle på LS, hadde også kommende utgifter som ville komme på selve treffet. Og delta er langt ifra gratis. Så hvis du hadde råd til å dra, har du også råd til å ikke få tilbake pengene for billetten.

Privat

Jeg håper du som leser, og spesielt om du er russ, at du tenker på mer enn deg og dine venners konsekvenser. At LS blir avlyst skaper større konsekvenser for artister og arrangører enn det gjør for deg og medruss.

Etisk rett?

Ifølge Forbrukerrådet kan du ha rett på refusjon av billetten, men er det etisk rett? Norge er i nasjonal krise og nasjonal dugnad. Folk er syke, og folk dør på grunn av korona nå. At du ikke får tilbake et par tusen kroner, setter deg mest sannsynlig ikke i betydelige vansker.

Jeg føler med dere, dette er utrolig kjipt. Selv har jeg kjøpt festivalpass til Tons of Rock som også står i fare. Men jeg vet arrangørene og artistene trenger pengene.

Tenk nestekjærlighet, og ta vare på hverandre i denne merkelige og vanskelige tiden.

