Et mulig regjeringsparti må ta seksuell trakassering på større alvor | Aleksander Snarheim

Når skal Arbeiderpartiet slutte å bagatellisere seksuelle overtramp?

Ap har alltid vært et politisk talerør for unge og kvinner i Norge, men de siste årene har de virkelig mistet den rollen, skriver leder i Drammen Sosialistisk Ungdom Aleksander Snarheim (17).

Aleksander Snarheim (17) leder, Drammen Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

I et intervju med NRK sa Jonas Gahr Støre at han ikke utelukker Trond Giske som statsråd hvis de kommer i regjering etter neste valg. Det har bare gått litt over to år siden Giske mistet vervet sitt som nestleder i Arbeiderpartiet etter å ha brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Flere innad i Arbeiderpartiet har kritisert ledelsen for dette, blant annet Marianne Marthinsen og Jette Christensen, som heller ikke stiller til gjenvalg. Få politikere fra andre partier på venstresiden har uttalt seg. Det mener jeg er bekymringsfullt og problematisk.

Mindre lyst til å samarbeide

Jeg er, som mange i mitt ungdomsparti, feminist. Tanken på å samarbeide med et parti som åpenbart ikke tar kvinner på alvor, gjør meg bekymret.

Arbeiderpartiet har lenge vært kjent for å ha bygget opp landet og jobbet for dem med få rettigheter, men nå ser det ut som de fokuserer mer på ikke å miste Giske-blokken i partiet. Og hva med ofrenes rett til å bli beskyttet av et trygt system? I tillegg mister de viktige kvinnelige politikere.

Må få tilliten tilbake

Det er viktig at et eventuelt regjeringsskifte ikke bare betyr ny statsminister og hvem det er som møter kongen hver fredag, men en politisk endring som tydelig sier ifra at menn som utnytter sin makt, ikke har noe å gjøre i en regjering.

Aleksander Snarheim (17), leder Drammen Sosialistisk Ungdom. Privat

Ap har alltid vært et politisk talerør for unge og kvinner i Norge, men de siste årene har de virkelig mistet den rollen. Seksuell trakassering skjer overalt, men det handler om hvordan man behandler det innad i organisasjonen.

Det er på høy tid at Ap tar kvinner på alvor igjen og slutter med politisk maktspill når det gjelder grove tillitsbrudd som dette.

