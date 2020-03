Hvorfor må jeg betale for å blø?

Skottland skrev historie da de 25. februar 2020 ble det første landet i verden som tilbyr gratis sanitærprodukter. Hvorfor gjør ikke Norge det samme?

Hvorfor må jeg betale for å blø?

Bind og tamponger er nødvendige i kvinners liv, vi er avhengige av dem i hverdagen. Hvorfor må jeg bruke penger på det?

Velger ikke mensen

Å ha mensen er ikke noe man velger. At kvinner må bruke penger på dette, er urettferdig, og det bør ikke være slik. I et samfunn der kondomer er gratis, burde man også ha økonomisk kapasitet for å dekke sanitærprodukter.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

De er absolutt nødvendige i kvinners liv. Det er nok mange som tenker at bind og tamponger er små uvesentlige varer som umulig kan koste mye. Så, hvor mye koster det egentlig å blø?

De fleste anslår at det vil koste 30.000 kroner i løpet av et liv. Da ser man bort ifra ekstra utgifter for smertestillende. En sum på 30.000 kroner er ikke ubetydelig.

Ikke bare har kvinner mensen, noe som menn slipper, de tjener også 87 prosent av det menn tjener, og må bruke unødvendig mye penger på menstruasjon. Dette synes jeg er enormt urettferdig.

I tillegg treffer utgiftene ved mensen systematisk de unge i samfunnet. Gjennomsnittsalderen for første menstruasjon er 13 år, og dette er lenge før en begynner å jobbe og tjene penger. For en ung jente er det krevende å bli tvunget til å bruke penger på sanitærprodukter hver måned.

Norge må lede an

Jeg er heldig som har en mor som alltid sørger for at det er nok bind og tamponger i huset. Men det er det langt ifra alle som har det sånn.

Privat

Menstruasjon har i tillegg mye stigma knyttet til seg. Selv kjenner jeg få jenter som snakker åpent om mensen, allikevel er det en naturlig ting som skjer hver måned, og det angår cirka halvparten av oss.

Jenter og kvinner bør ikke bli straffet for å blø, hverken økonomisk eller sosialt. Det skal være mulig å menstruere uten å skamme seg over det, eller føle seg ukomfortabel når man snakker om det – å ha mensen er ukomfortabelt nok.

Innfører Norge gratis sanitærprodukter, vil dette fjerne stigmaet og normalisere menstruasjon. Skal Norge innta tronen som verdens mest likestilte land, så må vi kjempe for det gjennom god feministisk politikk.

Å gjøre det gratis å blø et bra sted å starte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.