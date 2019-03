Vi snakket med åtte ungdommer om klimastreiken. Dette svarte de

Aksel Bødtker, Leder i Akershus Natur og Ungdom

Vilde Bratland Hansen

Når begynte du å engasjere deg i klimasaken, og hvorfor gjorde du det?

– For fire år siden. Jeg vil at menneskeheten skal overleve. Fordi menneskeheten er det vakreste som finnes.

Hva gjør at klimaopprøret skjer nå?

– Det bygger seg opp frustrasjon fordi politikerne ikke hører på oss. De sier at de har hørt oss, at de skal handle, men det gjør de ikke. Nå som Greta Thunberg har startet skolestreiken, kan vi delta i noe som er mye større og viktigere enn oss selv. Det kan forandre verden.

Hva håper du at streiken resulterer i?

– Jeg håper at politikerne ber om unnskyldning, og at de begynner å handle. De må legge frem en plan. Det har de ikke gjort så langt.

Birk Ellingsen (17)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor er du her i dag?

– Vi har ingen fremtid hvis vi ikke gjør dette. Jeg håper at det vil gjøre at politkerne vil begynne å bry seg. Det virker ikke som at folk skjønner alvoret i det som er i ferd med å skje.

Når begynte du å engasjere deg i klimasaken, og hvorfor gjorde du det?

– Da familie og venner begynte å snakke om det. Deres engasjement gjorde at det ble vanskelig å sitte å se på.

Har du et «klimaforbilde?»

– Jeg blir inspirert av menneskene jeg har rundt meg.

Vårin (15)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor streiker du i dag?

– Fordi regjeringen gjør en dårlig jobb.

Når begynte du å engasjere deg i klimasaken, og hvorfor gjorde du det?

– Jeg ble med i miljøagentene da jeg var liten. Jeg har vært engasjert veldig lenge.

Hva håper du å få ut av streiken?

– Jeg håper regjeringen forstår at vi mener alvor, at vi ikke er her for tull. Vi vil ha en bærekraftig fremtid!

Hvem er ditt «klimaforbilde?»

– Mamma. Fordi hun alltid har vært miljøengasjert, og fordi hun har inspirert meg til å bli det samme.

Hva er ditt beste klimatips?

– Se på naturen rundt deg. Tenk at våre barn bør få muligheten til å oppleve det samme.

Yohannes (15)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor er du her i dag?

– Fordi jeg vil at barna mine skal leve i fremtiden. Det er viktig! De skal få vokse opp i en sunn verden med planter og godt miljø.

Når begynte du å engasjere deg i klimasaken, og hvorfor gjorde du det?

– I går. En jente i klassen fortalte om klimaforandringene og om hvordan det fungerer. I tillegg kom en mann på skolen som lærte oss enda mer.

Hva håper du at streiken resulterer i?

– Flere nye prosjekter! Nye ting som får oss til å forbedre alt. Vi kan begynne med små tiltak som blir større med tiden.

Hvem er ditt klimaforbilde?

– Penelope i klassen min. Hun skal holde tale og har blant annet snakket med Erna Solberg.

Ruth Brustad Thomsen (13)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor er du her i dag?

– For å redde jorden. Det må gjøres noe. Vi kan ikke ha det slik! At vi fortsetter å grave etter olje og slippe ut CO₂, er ikke bra. Vi har ingen plan B, vi har ingen annen klode å dra til hvis det går dårlig her.

Hva håper du å få ut av streiken?

– At de slutter med oljeutvinningen. Så kan vi redde jorden litt, i alle fall.

Hvem er ditt klimaforbilde?

– Det er mange! Men jeg vil kanskje si Greta Thunberg.

Thomas (16)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor streiker du i dag?

– Fordi Stortinget må gjøre mer. De gjør ikke nok.

Når ble du engasjert i klimasaken, og hvorfor?

– For to år siden. Da kjøpte faren min elbil, og det slo oss at vi måtte redde jorden. Vi ødelegger den jo!

Hvilke reaksjoner har du fått på at du er her i dag?

– Jeg har hørt at mange bare synes det er tull, men jeg er helt uenig. Jeg synes det er bra at alle er her og står imot.

Hva håper du at streiken vil resultere i?

– At de skal gjennomføre det vi har bedt dem om. Stortinget må kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. I tillegg må de slutte å lete etter mer olje.

Har du et «klimaforbilde?»

– Arnold Schwarzenegger. Fordi han tør å si imot Donald Trump.

Astrid Braut-Solheim, lokallagsleder i Natur og Ungdom, Oslo øst

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor streiker du i dag?

– Jeg vil jo redde verden, da. Regjeringen bryr seg tydeligvis ikke om hva vi mener om miljøet. Jeg synes det er helt feil at regjeringen slipper nye oljefelt samme dag som Bergen har skolestreik med 6.000 elever. De gir faen i min fremtid!

Når ble du engasjert i klimasaken, og hvorfor?

– For fire-fem år siden. For litt over et år siden, ble jeg medlem i Natur og Ungdom. Jeg har vært aktiv siden da.

Tror du det er noen som er her for å slippe skolen?

– Det er det garantert. Men jeg håper de fleste er her fordi de bryr seg.

Hva er ditt beste klimatips?

– Kjøp lite nytt og fiks tingene dine selv. Det er jo utrolig lærerikt og givende å lage noe selv!

Har du et «klimaforbilde?»

– Det er Greta Thunberg!

Emilie (14)

Vilde Bratland Hansen

Hvorfor er du her i dag?

– Jeg er her for å støtte fremtiden og for å kjempe for den når politikerne ikke gjør det.

Når ble du engasjert i klimasaken, og hvorfor?

– Jeg har alltid vært preget av det. Foreldrene våre har alltid har vært påpasselige med kildesortering og resirkulering. Men jeg har aldri vært med på en streik før nå.

Hvem er ditt «klimaforbilde?»

– Ungdom generelt. Fordi vi samles her i dag. Vi viser at fremtiden er viktig for oss, og at vi er villige til å kjempe.

Hva håper du at streiken resulterer i?

– At politikerne hører på forslagene våre!

