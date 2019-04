Høyres landsmøte vedtok nylig at Høyre ønsker strengere regler for mobilbruk i skolen. Blant oss i Unge Høyre er det likevel uenighet om et nasjonalt mobilforbud.

Vi som skriver dette innlegget, går begge i 1. klasse på videregående. Vi er blant dem som ikke blir helt enige om et forbud. Her er argumentene våre – fra en som er for- og en som er imot.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Adrian: Mot forbud

1. I en stadig mer digitalisert verden er mobiltelefonen blitt en del av livet til mange elever. Derfor er det viktig at vi ser på mobilen som et verktøy istedenfor en hindring for oss elever. Elever må lære seg å bruke mobiltelefonen på en fornuftig måte og ta den i bruk som et verktøy. Dette lærer vi ikke ved å legge den inn i et mobilhotell.

2. Skolen skal forberede elevene på fremtiden og arbeidslivet. Mobilen vil mest sannsynlig være en stor del av fremtiden. I tillegg er det ikke et nasjonalt mobilforbud i arbeidslivet. Hvorfor skal vi da ha et mobilforbud i skolen?

3. Jeg mener lærere og skolene selv skal få lov til å bestemme hva som er best for hver enkelt skole og lærer. Et nasjonalt mobilforbud vil føre til at skolene og lærerne i mindre grad får velge de løsningene som fungerer best for dem. Ingen elever eller skoler er like. Derfor kan vi ikke legge opp til et skolesystem som har én løsning på mobilbruk for alle.

Nikolai: For forbud

1. Skolen skal være et sted for læring, ikke for å bli distrahert av Snapchat.

2. Dessuten har elever godt av noen timer hver dag uten mobil, fordi mange sitter med den hele dagen. Det er jo ikke bra. Dette har funket med hell i Frankrike, hvorfor skal ikke det samme skje i Norge?

3. Internasjonal forskning viser at mobilbruk i skoletiden påvirker resultatene, særlig for dem som sliter mest. Det er nettopp derfor vi skal ha et mobilforbud, fordi elevenes resultater vil bli bedre.

Det finnes altså gode argumenter både for og imot et mobilforbud i skolen.

Hva mener du?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.