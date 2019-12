Fotballsporten blir ødelagt av penger. Noe må gjøres.

Fotball startet med grunnleggere som elsket sporten. Nå, i 2019, blir klubber kjøpt opp som en investering. Det er rike gründere og sjeiker som bare er ute etter mer penger, som kjøper klubber.

De store klubbene blir også mer og mer dominerende, og snart er det ingen konkurranse igjen.

Jeg mener at fotball blir ødelagt av penger, og at noe må gjøres.

Forskjellene øker

Forskjellen mellom en liten klubb og en stor klubb øker og øker. Hvorfor? På grunn av penger.

En klubb som Real Madrid tjener superhøye summer fra de mange sponsorene sine og på deltagelse i forskjellige turneringer, bare på grunn av navnet. En liten klubb tjener lite på de få sponsorene de har, og får lite for deltagelse i turneringer fordi navnet deres ikke er like stort og kjent.

Dette gjør at de store klubbene blir større og de minste blir mindre. Jeg synes at noe må gjøres for å begynne å tette gapet mellom de store og de små.

De små klubbene tvinges ut

De store klubbene får de beste spillerne for priser langt utenfor budsjettet til en liten klubb. Det gjør at de små klubbene må ta "restene".

Med tiden blir selv de dårligere spillerne dyrere. Det gjør at de små klubbene ikke får råd til spillerne som passer nivået klubben spiller på.

Jeg mener argumentene er overbevisende. Penger ødelegger fotball. Sponsingen vil fortsette og sannsynligvis øke. Flere klubber vil nærmest forsvinne på grunn av dominansen til de store klubbene.

Før eller siden, som i ethvert marked drevet av penger, kan alt kollapse. Jeg tror det er et spørsmål om tid, og jeg mener at noen tiltak må gjøres for at vi fortsatt skal elske verdens største sport.

