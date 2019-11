Jeg er en jente som selv sliter psykisk, og som ikke har funnet noe hjelp i timene skolen vår har innført om psykisk helse det siste året.

Nå skal dette settes inn i de nye læreplanene, og jeg synes det er viktig at elevene faktisk lærer om det som er nødvendig, i disse timene.

Trenger andre verktøy

Timene våre med psykisk helse har for det meste gått ut på å lære pusteøvelser, tenke positivt eller å være til stede her og nå. De lærer oss også å forebygge psykiske problemer.

Dette er alle nyttige ting, men vi trenger også å lære om hva vi skal gjøre hvis vi har større problemer. Hvordan merker man at noen har selvmordstanker? Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Det virker som om skolen tror at vår største psykiske utfordring er litt stress dagen før en prøve. De lærer oss hvordan vi kan forhindre at vi får psykiske problemer, men når veldig mange ungdommer allerede har mentale lidelser, er dette for sent.

Det hjelper ikke å prøve å tenke positivt når du har tvangstanker som kryper inn i hodet ditt. Det hjelper ikke å gjøre pusteøvelser når du vet at angsten din kommer tilbake like etter uansett. Skoletimene blir kastet bort på det overfladiske, vi trenger annen kunnskap.

På skolen kan vi lære

Kunnskap om mentale lidelser kan hjelpe så mye, og skolen er det stedet vi kan lære om det. Jeg hadde ingen idé om at jeg kunne slite mentalt, før jeg søkte opp hvorfor jeg følte meg tappet for energi. Kunnskapen om mine mentale lidelser har hjulpet meg mye. Hvis jeg ikke hadde lest meg opp selv da jeg gjorde, hadde jeg nok vært verre nå.

Samtidig er det mye jeg ennå ikke har skjønt om mentale lidelser. Jeg vet ikke hvordan jeg merker at noen andre sliter mentalt, eller hva som er den riktige måten å takle problemene mine på. Det er jeg ikke alene om.

Nå som psykisk helse skal inn på skolen, håper jeg at politikerne vil tenke på dette, istedenfor å fortsette med den meningsløse undervisningen vi har hatt så langt.

