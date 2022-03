La tannlegestudiet være forbeholdt dem som faktisk vil bli tannlege

Helene Janshaug Halvorsen (20) Fremtidig tannlegestudent

I dag 08:00

Det må bli vanskeligere å «hoppe» over fra odontologistudiet til medisinstudiet, mener innleggsforfatteren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), kan du rydde opp i dette?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvert år utdannes omtrent 150 tannleger i Norge. I tillegg kommer en del fra utlandet, forståelig nok, fordi snittet i Norge er veldig høyt.

For eksempel er kravet for å komme inn på odontologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet godt over 66 poeng for ordinært vitnemål.

En faktor som kan bidra til at snittet er såpass høyt, er at folk som har ambisjoner om å bli lege, først begynner på odontologistudiet.

Studenter «hopper»

Kravet for komme inn på tannlege er nemlig litt lettere å nå enn kravene for medisinstudiet. Og siden de første semestrene er like, kan man «hoppe» over fra odontologi til medisin etter et år. (Det er dersom man kommer inn via samordnet opptak på medisin, men dette gjør mange grunnet alderspoeng.)

Da får man nemlig godkjent fagene og kan skli rett inn på år nummer to.

Veldig smart for dem som har et mål om å bli lege. Men det går ut over andre. For tilbake sitter et kull med betydelig færre tannlegestudenter enn da studiet startet.

Dette er veldig irriterende for dem av oss som faktisk ønsker å bli tannlege. Snittet presses opp samtidig som man vet at en viss andel av studentene egentlig er på vei et annet sted.

Systemet må endres

Personlig mener jeg at hele opptakssystemet i Norge hadde trengt en oppgradering. Men det kan ta tid. Det jeg derimot ikke skjønner kan ta tid, er å la studieplasser på odontologi være forbeholdt studenter som har en intensjon om å bli tannlege.

Så, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), her har du en relativt enkel oppgave:

Gjør det vanskeligere å «hoppe» over fra odontologistudiet til medisinstudiet. Si at fagene man tar på odontologiutdanningen, (dessverre) ikke blir godkjent dersom man ønsker å bytte over til medisinstudiet.

Det vil gagne ikke bare fremtidens tannlegestudenter, men også norsk arbeidsliv og helsevesenet.

