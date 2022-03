Verdensrommet må ikke bli en lekeplass for milliardærer

Lamiya Pothiwala 14 år

Jeff Bezos (til venstre) og Richard Branson er blant dollarmilliardærene som vil fly folk ut i verdensrommet.

Milliardærer burde bruke ressurser på å redde verden, ikke leke astronauter.

I fjor ble det kjent at milliardærer selger billetter til romskipsturer for dem som drømmer om å oppleve verdensrommet i noen minutter.

Selskapet Virgin Galactic hadde før jul solgt nesten 1000 billetter. Prisen? Omtrent fire millioner kroner (450.000 dollar) pr. sete i august i år, ifølge The Verge.

Jeg er kritisk til dette.

Er det urettferdig for dem som har ikke dype lommer?

De færreste er milliardærer. De færreste har mulighet til å bli astronauter og ferdes i verdensrommet.

Ikke minst: Hva gjør romfartsturisme med planeten vår? Er ikke romfart allerede svært ødeleggende for klimaet?

Kort glede

Britiske Richard Branson som eier Virgin Galactic, sto ifølge Teknisk Ukeblad først i køen av dollarmilliardærer som ville fly folk ut i verdensrommet.

Milliardæren er blant dem som har kastet seg på romfartstrenden og solgte billetter til kanten av atmosfæren. Romturen er på under én time, og hensikten med reisen er å oppleve hvordan det er å være i verdensrommet.

Milliardær og Amazon-eier Jeff Bezos hadde alt i fjor rukket å selge billetter for over 100 millioner dollar. Selskapet hans Blue Origin kan sende folk opp slik at de kan være vektløse noen minutter.

Dårlig for klasseskiller og klima

Romturisme bidrar til å synliggjøre store klasseforskjeller. Å selge billetter som koster flere millioner for hver romturist, gjør at dette åpenbart er noe som er reservert for de aller rikeste.

Romturer kommer til å bli et symbol på eksklusivitet og elitisme. Romturisme bare tar og gir ikke noe tilbake til samfunnet. Mest av alt tar det av Jordens ressurser.

Lamiya Pothiwala (14).

Raketter forbrenner store mengder drivstoff for å overvinne Jordens gravitasjonsfelt. Forskning viser at et romfartøy slipper ut 100 ganger så mye CO 2 for hver eneste passasjer som på en flytur.

En fersk studie omtalt blant annet i The Guardian viste også at «luksus-utslipp» fra de rikeste truer 1,5-graders målet. Romfartsturisme ble trukket frem som én av verstingene.

Da er det galt å selge dyre billetter for at folk som har råd til det, skal få kjenne noen minutter vektløshet.

Unødvendig sløsing

Romturisme er til for moro skyld og har ingen annen hensikt enn rekreasjon og underholdning for passasjerene. Det fører til at ressurser sløses bort.

Jeg mener at romturisme ikke har noen andre mål enn å være underholdende.

Milliardærer bør ikke ha tilgang til å dra til verdensrommet for moro skyld. Det skaper flere problemer enn det løser.

Romfart kan ha mange viktige hensikter, men turisme og underholdning er ikke én av dem.

