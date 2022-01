Politisk korrekthet må ikke undergrave kampen mot hijabpåbudet i Iran

Parnian Amirahmadi 21 år

Under hashtagen #LetUsTalk på Twitter deler iranske kvinner sine opplevelser og traumer med hijabpåbudet som eksisterer i landet.

Ingen er fri før alle er fri.

I årevis har iranske kvinners stemmer ikke blitt hørt. Hvorfor? Fordi mange har fryktet å bli feilaktig stemplet som islamofobisk.

Stemmene deres drukner i et hav av leserinnlegg og debatter med muslimske jenter som prater om hvor befriende hijab er for dem, og hvordan det religiøse plagget er valgfritt.

Det gleder meg at så mange kvinner står helt fritt til å bestemme om de vil bruke hijab eller ikke, men dette gjelder ikke kvinner i Iran. Dette må vi tørre å prate om.

Kamp mot hijab på Twitter

Under hashtagen #LetUsTalk på Twitter deler iranske kvinner sine opplevelser og traumer med hijabpåbudet som eksisterer i landet. Helt siden den islamske revolusjonen i 1979 har kvinner i Iran protestert og kjempet mot hijabpåbudet og en rekke andre kvinnediskriminerende regler.

Dessverre får iranske kvinner sjelden støtte fra vestlige politikere og feminister. Er det fordi de er redde å være politisk ukorrekt? Eller veier økonomiske goder og avtaler med islamistiske land tyngre enn viljen til å kjempe for menneskerettigheter?

Opprør i medier

Tidligere i år stemte det franske senatet gjennom et lovforslag som skulle forby bruk av religiøse symboler for mindreårige i det offentlige rom. Det førte til stort opprør i mediene og franske myndigheter fikk enormt mye kritikk.

Etter kun få dager gikk hashtagen #Handsoffmyhijab viralt på flere sosiale medieplattformer.

Hvor er det samme engasjementet når det gjelder kampen mot hijabpåbud? Kan man ikke kjempe for begge saker? Ingen skal frykte å bli stemplet som islamofobisk fordi man vil støtte kvinner som lider under et islamistisk og kvinnefiendtlig styre.

Vis solidaritet med iranske kvinner

Som jente født i Iran blir jeg frustrert over at «politisk korrekthet» skal undergrave en så viktig menneskerettighet som religionsfriheten.

Jeg savner at flere vestlige politikere og feminister viser støtte til iranske kvinner i kampen mot hijabpåbudet og for likestilling og frihet. Jeg savner at mediene dekker slike saker oftere, og gir iranske kvinner en stemme.

Vis solidaritet, les, og del iranske kvinners historier under #letustalk på Twitter, og hør på deres stemmer! Vi er ikke frie før alle er frie.

