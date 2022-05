Kroppspress, lykkepress og feriepress. På tide å tenke seg om før man deler de perfekte bildene?

Petra Sjaastad Skoleelev

10 minutter siden

Man sammenligner seg alltid med dem som viser en «perfekt» sommerferie, skriver skoleelev Petra Sjaastad.

Vi kjenner et enormt press på å ha en fet sommer, og ikke minst å vise det frem.

Sommeren er rett rundt hjørnet. En evig langhelg fylt med ferieliv, bading og festing er noe de fleste ser frem til. Men dessverre er også sommeren en tid hvor mange kjenner på press.

Vi unge bruker sosiale medier mer enn noen gang. Vi er konstant pålogget og poster bilder på Instagram, sender snapper, lager Tik-toks, teller likes og beundrer andres liv.

Alle poster de «perfekte» sommerøyeblikkene: feriebilder, bikinibilder, fester og morsomt familieliv. Dette fører til at vi kjenner et enormt press på å ha en fet sommer, og ikke minst å vise det frem.

Sommerkroppen 2022

Om sommeren er det populært med lettkledde bilder, hvor magemusklene strammes og bicepsen flekses. Vi ser hundrevis av såkalte «perfekte» kropper på Instagram, Snapchat og andre sosiale medier. Dette får unge til å føle på kroppspress.

Vi glemmer ofte at bildet vi ser, er ett av hundre som er tatt. Avsenderen velger det «beste» bildet, det hvor midjen ser smalest ut og beina er strammest. Mange redigerer bildene sine, og noen har også operert kroppene sine. Dette skaper et urealistisk kroppsideal som er livsfarlig for unge mennesker å streve etter.

Ferie- og lykkepress

Ikke nok med kroppspress. Det er også mange som kjenner på feriepress. «Hvor skal du på ferie i år?», «Hva skal du i sommer?» husker jeg vi alltid ble spurt om før skoleslutt på barne- og ungdomsskolen. Det var nærmest en selvfølge å skulle reise bort.

Man følte seg unormal om man «kun» skulle være hjemme når man hørte alle andres planer om å dra til Spania, Roma, Hellas og lignende. Det føles lite kult å være ti år og den eneste i klassen som ikke skal reise bort.

Én ting er å høre om sommerplanene, men nå kan vi også se dem. Det flyter over av morsomme vennebilder og hyggelig familieliv på eksklusive ferier. Det føles ukult ikke å ha råd til å reise med vennene sine eller ha mulighet til å gi barna sine slike opplevelser.

Sommeren er også høysesongen for festing og uteliv. Igjen postes det bilder av guttegjenger som drikker øl, jentegjenger som vorser, og store grupper på populære utesteder.

Det er sjelden man ser bilder av enkeltpersoner som er hjemme og ser en film, drikker brus og spiser popcorn. Det eneste vi ser, er de «kule» øyeblikkene.

Alle bør bli mer bevisste

Man blir aldri fornøyd hverken med kroppen eller planene sine. Man sammenligner seg alltid med dem som viser en «perfekt» sommerferie.

Jeg håper at sommeren 2022 blir året hvor vi er mer åpne og flinkere til å inkludere hverandre. Slik tør kanskje flere å dra på stranden til tross for at man føler man ikke har «bikinikroppen».

For som Martine Halvorsen så fint en gang skrev på sin blogg : «Har du en bikini og en kropp, ja, da har du en bikinikropp»

I tillegg burde flere bli bevisste og balansere bedre innholdet man deler på sosiale medier, slik at man ikke får inntrykk av at alle har fete planer hver eneste dag.

Det er kun små øyeblikk av folks liv og kun de mest perfekte bildene som blir delt.

