Hvorfor forhandler vi med terrorister?

Sondre Grødal (20)

Nå nettopp

I tre dager skal Taliban-delegasjonen ha samtaler med afghanske og vestlige representanter på Soria Moria hotell i Oslo.

Dette er rett og slett flaut.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nå har drøye 100 dager med ny regjering passert, og en terrororganisasjon er på besøk. Ja, du leste dessverre rett. Og det er ikke til å begripe.

De ekstremistiske islamistene som i fjor invaderte Afghanistan, er blitt invitert til Norge for å forhandle. Men hva skal de egentlig forhandle om? Hvorfor tar Norge et slikt møte på sin kappe?

Utenriksdepartementet skrev følgende til VG 21. januar: «Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo 23. til 25. januar 2022 for møter med norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn.»

Regjeringen ønsker med andre ord nærere relasjoner med terroristene for å motvirke terrorvirksomhet og sette menneskerettigheter på dagsordenen. Tror virkelig myndighetene at de sitter med makten til å endre på holdningene og adferden blant de besøkende på tre arbeidsdager?

Unødvendig initiativ

Nyhetsoverskriftene ble rett og slett et slag i trynet. Jeg kunne ikke tro det jeg leste.

Da er det ikke rart at Manzor Ahsaani (27), som flyktet fra Afghanistan som 15-åring, reagerer kraftig på at Taliban nå befinner seg på norsk jord.

I Hamar Arbeiderblad beskriver Ahsaani besøket som å strø salt i et dypt sår. Blir det da rett av norske myndigheter å påtvinge berørte som flyktet fra terrorgruppens tyranni, et slik møte, kun for å utveksle overflødige ord? Eller kunne kanskje statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen spart seg for dette?

Lobbyvirksomhet med Taliban kommer neppe til å føre til noe bra, tror Sondre Grødal (20).

Besøket virker heller ikke særlig gjennomtenkt. For ikke engang statsministeren visste hvem som kom på besøk. Støre sa til Dagbladet at han ikke visste at en av de mange i delegasjonen som ble fløyet til Norge i privatfly, var Anas Haqqani.

Hvem Haqqani er? Det er broren til Sirajuddin Haqqani – som siden er etterlyst av amerikanske myndigheter etter terrorangrepet mot Serena Hotel. Et terrorangrep Støre selv opplevde på nært hold.

Norge er ikke rett mann for jobben

Fra mitt ståsted ser dette ut som et usmakelig forsøk fra regjeringens side på å løfte seg internasjonalt. Norge trengte virkelig ikke å ta på seg ansvaret som vertsland for Vesten i møte med terrororganisasjonen. Det er det vi har FN til.

Jeg tror neppe at lobbyvirksomhet med de tilreisende kommer til å føre til noe. Tvert imot tror jeg dette kan bidra til på å gjøre vondt verre for de etterlatte og dem som sitter fanget etter Afghanistan-retretten.

Det er naivt å tro at det radikale regimet ønsker vestlig påvirkning og innblanding. Derfor anser jeg dette som forkastelig og bortkastet tid. Staten forhandler med terrorister. Man skal ikke forhandle med terrorister. Dette er rett og slett flaut.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!