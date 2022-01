Ikke alle har tatt koronavaksinen. Men det er ikke for sent å snu.

Selma Løvendahl Mogstad Leraand 18 år

Jeg tror at dersom man møter uvaksinerte med mer forståelse, vil man lettere klare å overbevise dem om at vaksinen er trygg, skriver Selma Løvendahl Mogstad Leraand (18).

Kompisen min var skeptisk til vaksinen. I januar tok han sin andre dose.

I disse dager rulles vaksinedose nummer tre ut for å booste immunforsvaret til alle nordmenn som er fullvaksinert fra før.

Jeg fikk akkurat tatt den selv, og er vanvittig takknemlig for å bo i et land hvor vaksinen er så lett tilgjengelig. Andre derimot får akkurat nå sin første eller andre dose. Det er også helt greit.

Lytte og vise respekt

Det blir snakket mye om vaksineskepsis, og pandemien har virkelig ført til en splittelse i landets befolkning. Det er viktig å huske på å ikke se på alt så svart/hvitt.

Da jeg skulle ta min tredje dose, hadde jeg med meg en kompis som tidligere kun hadde fått sin første dose. Den første dosen tok han fordi han følte seg presset. Han har tidligere vært ekstremt skeptisk til vaksinene og var fast bestemt på å ikke vaksinere seg. Men denne gangen var ham med helt frivillig.

Det er ikke flaut å dra til vaksinestasjonen nå for å ta første eller andre dose, skriver Selma Løvendahl Mogstad Leraand (18).

I desember hadde vi en diskusjon om dette temaet, og han sa blant annet at «vaksinen ikke var trygg» og at han ikke «trodde på vaksiner som knapt var testet». Jeg hadde da to valg: Enten kalle ham egoistisk og vende ham ryggen, eller lytte til ham, vise respekt og prøve å argumentere mot påstandene hans.

Jeg tror altfor mange velger det første alternativet. Jeg valgte det andre.

Det var ubehagelig og slitsomt, men det viste seg å hjelpe. I januar 2022 tok han endelig andre dosen av vaksinen, helt frivillig.

Må møtes med forståelse

Jeg synes det er egoistisk å la være å vaksinere seg. Men jeg tror ikke man overbeviser vaksineskeptikere ved å kalle dem stygge og nedlatende ting. Jeg tror bare det gjør befolkningen enda mer polarisert. Og at hver side blir enda mer sikker i sin sak.

Det er ikke rart at folk er skeptiske til vaksinen. Den skepsisen må vi faktisk bare akseptere. Jeg tror at dersom man møter uvaksinerte med mer forståelse, vil man lettere klare å overbevise dem om at vaksinen er trygg. Og at stikket er til hjelp og fordel for seg selv og andre.

Og til deg som kanskje er uvaksinert og leser dette: Tenk på kompisen min. Han har vært redd i over et år nå for hvilke konsekvenser vaksinen kan ha for ham. I dag ble han fullvaksinert, og det går helt fint med ham. Jeg og en stor andel av befolkningen er trippelvaksinert og det går helt fint med oss også.

Det er ikke for sent å snu. Det er ikke flaut å dra til vaksinestasjonen nå for å ta første eller andre dose. Det er stort gjort! Jeg håper du tar det valget, for din egen og dem rundt deg sin del.

