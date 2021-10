Livet. En vanskelig ting å forstå.

Jente (13)

Nå nettopp

Livet suger, og det er greit, skriver jente (13).

Denne er til deg som føler at livet ikke går helt på skinner nå.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Livet, det er en vanskelig ting å forstå. For rundt oss er det bare mas om ting du skulle ha gjort, mas om å prestere, mas om å gjøre det rette.

Samtidig har vi jo «aldri hatt det bedre».

Denne er til deg som føler at livet ikke går helt på skinner nå. Og til deg som føler at ting ikke kunne ha vært bedre.

Venner. Ja, det er bra og viktig, tenker du sikkert, og det kan jeg forsåvidt være enig med deg i. Men ikke for dem som ikke har noen, og ikke nødvendigvis for dem som har dem, heller. Fordi venner kan være falske, kan utnytte deg, kan utestenge, kan mobbe, kan ikke være dem som de en gang var.

Men jo, venner er bra, det, hvis man finner den rette. Og det kan jo hende du gjør.

Familie. Det er noe man har, eller ikke har. Familie er ikke noe man kan velge. Familien er de som skal elske deg, støtte deg uansett hva du gjør.

Men det er også mange som ikke har det sånn, i større eller i mindre grad. Det kan for eksempel være deg som har en helt vanlig mamma og pappa, et helt vanlig hus. Men du blir møtt med kalde klemmer og et like kaldt blikk fordi de ikke liker valgene du har tatt. Eller det kan være motsatt.

Jobb (eller skole). Det er bare det livet mitt består av, sier mange. Men er det fordi du blir tvunget til det, eller er det fordi du liker og er genuint interessert i jobben din? Eller kanskje har du en plan som ikke er helt A4, som du ikke får satt ut i livet, fordi det er for mye som ikke klaffer?

Kjærlighet. Den største, beste følelsen i livet, eller? For nyforelskelse er en fin ting. Hjertesorg derimot en helt annen. Det finnes mange giftige forhold, og enda flere som blir forgiftet av forholdet.

Å være noens bedre halvdel er vanskelig, men for andre er det lekende lett. Noen gir og får mye kjærlighet, men det kan fort bli gjort om til hat.

Og hva jeg vil frem til med dette her? Jo, at livet suger, og det er greit. Det har da blitt folk av deg også.

Alle har det dritt noen ganger, det er bare at noen er bedre til å vise det enn andre.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også Stor konkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!