Nylig omtalte blant annet VG og P4.no reklameplakaten som har stått langs en rekke veier i Oslo den siste tiden, fraktet av en polsk bil.

Plakaten lyder som følger: «Hei studenter! 0,- i studielån? Date en sugardaddy».

Nettstedet er en side som anbefaler unge kvinner til å melde seg som såkalte «sugarbabes», som betyr å date rike, sjenerøse og erfarne menn.

Tidligere i år tok NRK programmet Innafor opp tematikken og stilte spørsmål rundt «gråsone-prostistusjonen».

Etter at programmet ble sendt på TV kunne Side2 melde at 1500 norske ungdommer hadde meldt seg som såkalte «SugarBabes» i februar i år.

Flere jenter tyr til «gråsone-prostitusjon»

På Blog.sugardaters.no, som er en egen blogg for dette, beskriver de en SugarDaddy på følgende måte: «En moderne SugarDaddy er en suksessrik og sjenerøs mann som har lyst til å skjemme bort, tilby finansiell hjelp eller gi gaver til en yngre og attraktiv person til gjengjeld for et vennskap eller et forhold.»

De beskriver så en SugarBabe som: «...en attraktiv, ambisiøs og selvstendig person som vet hva han eller hun vil og hvordan man skal oppnå det. Han eller hun er oftest yngre og har lyst å møtes med rike, suksessfulle og sjenerøse personer som har lyst å skjemme bort og selv bli skjemt bort av en SugarDaddy og/eller SugarMama»

Studentavisen Universitas er en av de første som har vært ute og omtalt saken, og som har stilt spørsmål om reklamen strider mot loven.

Forbrukerombudet melder også at de er sterkt kritisk til reklamen og forteller at den er problematisk. For min del tenker jeg at det er høyst på tide at man tar tak i tematikken og snakker om dette, for flere og flere unge jenter tyr til denne typen «gråsone-prostitusjon».

Gjerne i form av at de får betalt for å være tiltrekkende, pene eller opptre sexy.

Tipser hverandre i kommentarfelt

Dette er svært problematisk, og det er skremmende at dette muligens havner på rett side av loven. Det er skremmende fordi jeg vet at forespørsler som dette oppfattes ekstremt attraktivt for noen, og fordi det handler om å selge seg selv.

Hvis du tar en kjapp titt i kommentarfeltene som omhandler saken, ser du at det stort sett er unge mennesker som tagger hverandre, der de oppfordrer hverandre til å sjekke det ut.

Noen skriver til og med «takk for tipset».

Jeg påstår at det burde blinke noen varsellamper når dette er så attraktivt og aktuelt. Dette er en kamuflert tilgang til prostitusjon, og selv om det ikke alltid handler om seksuelle tjenester, så er det en form for kjøp og salg av seg selv.

Ofte forteller de velstående, etablerte mennene hva de ønsker at de betalte attraktive, pene jentene skal ha på seg, alt fra undertøy til neglelakk. De kan kjøpe klærne de vil at jentene skal ha på, og fortelle dem hva de ønsker at de skal gjøre.

Viser at typiske kjønnsroller regjerer

Jeg synes også det er synd at det fortsatt viser seg at så typiske kjønnsroller regjerer. Jeg synes det er synd fordi selvstendige, oppegående kvinner lar seg selv forsvinne.

Denne formen for «dating» baserer seg på store maktforskjeller i forholdet, noe som ikke kan være sunt. De oppfordrer også til at kvinnekroppen er noe vi kan kjøpe på lik linje som en gjenstand - og det er ikke noe annet enn utdatert og gammeldags.

Jeg vil påstå at dette handler om grensesetting. Jeg vet at noen ikke vil kalle dette prostitusjon, jeg vet at noen vil kimse av det, og jeg vet at noen synes dette er helt innenfor.

Men jeg ønsker å stille spørsmål om det er greit å ta betalt for å være sexy, for å gi noen selskap eller for å ligge med noen.

Jeg stiller også spørsmål om hva man selv hadde gjort hvis det var sin egen datter.

