Konkurranse for ungdom: Lag en tale til besteforeldre-generasjonen

Hva vil du si til dagens besteforeldregenerasjon? Lag en tale, og send den til oss.

Se for deg at du har hele besteforeldregenerasjonen på øret. Hva er budskapet ditt? Foto: TDubov / Shutterstock / NTB

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Du kan ta opp hva du vil i talen. Du kan gi både ris og ros. Du kan rette deg mot én spesiell besteforelder, eller du kan snakke til en hel generasjon.

Du kan lage en tale som tekst, du kan lage en illustrasjon eller du kan spille inn en video. Budskapet er det viktigste!

Slipp kreativiteten løs, og lag en tale vi ikke har sett maken til før!

Skrivetips på veien:

– Spiss deg inn mot et tema du virkelig brenner for. Ikke lag en tale du tror andre vil høre. Lag en tale med et budskap du selv har lyst til å si.

– Vær kreativ. Prøv å lage en tekst som skiller seg ut. Før du begynner å skrive: Tenk igjennom hvilke annerledes grep du kan gjøre i teksten.

– Prøv å gå rett på sak. Fang leseren fra første stund. Unngå åpninger som: «Denne teksten handler om ungdoms relasjon til besteforeldregenerasjonen»

– Bruk ditt eget språk. Unngå fremmedord som er unaturlig for deg å bruke. Dette er din tekst, og tale er en muntlig sjanger! Skriv så enkelt som mulig.

Praktisk informasjon:

– Alder: 13 - 21 år.

– Frist: Mandag 15. mars kl. 9.

– Lengde: Maks 3000 tegn ink. mellomrom i tekst. Video: Maks tre minutter, men gjerne kortere.

– Premie: 1. plass: 5000 kroner 2. plass: 3000 kroner 3. plass: 1500 kroner.

– Send til: sid@aftenposten.no. Merk e-posten med konkurranse. Legg ved fullt navn, fødselsdato og adresse.

– Alle vinnertekstene publiseres i avisen. Vinnerne blir kontaktet før publisering.

Lykke til! Vi gleder oss til å lese!