Skoleministerne svarte leserne: «Blir det eksamen?»

Si ;D inviterte elever og studenter til å sende inn sine spørsmål om skole og utdanning under korona. Les svarene.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Ellen Eriksen

22. jan. 2021 11:39 Sist oppdatert 7 minutter siden

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

– Hva er argumentene for å gjennomføre eksamen?

Guri Melby, kunnskapsminister (V): - Jeg er opptatt av at alle skal lære mest mulig selv om det her er et veldig annerledes skoleår. Vi ønsker å opprettholde trykket på læring helt frem til sommeren. Og det er én av grunnene til at vi bør gjennomføre eksamen.

– Hvilke konkrete alternativer til eksamen vurderer dere nå?

Melby: – Vi vurderer å gjennomføre bare deler av eksamen. Kanskje bare muntlig eksamen som er lokalgitt. Vi vurderer også at man bare gjennomfører i noen fag. Eller så vurderer vi om vi må avlyse hele eksamen. Vi vil gi svar på så raskt som mulig.

Alle spørsmålene ble sendt inn via Si ;Ds Instagram-story. Du kan se svarene som video her.

– Ser dere ikke at det er urettferdig at noen elever har hatt mer hjemmeskolen enn andre når det kommer til eksamen?

Melby: – At ikke alle elever i hele landet har fått et like godt tilbud, er en av mine største bekymringer. Det er også det viktigste argumentet dersom man skulle ende opp med å avlyse eksamen. Så det vurderer vi grundig.

– Vi trenger forutsigbarhet. Hvorfor kan dere ikke bare avlyse eksamen nå?

Melby: – Vi skal gi dere svar om eksamen i god tid før sommeren, men inntil da vil jeg bare minne om at målet er at flest mulig skal gjennomføre eksamen. Vi ønsker at flest mulig skal ha et mest mulig normalt år, lære så mye som mulig og holde oppe «trykket». Så foreløpig må dere forbedere dere som om det blir eksamen.

– Når får vi endelig beskjed om det blir eksamen?

Melby: – Vi er nødt til å gjøre grundige vurderinger og veie argumentene for og mot. Jeg skal få klare råd fra mine fagfolk i løpet av vinteren. Og jeg lover at vi skal gi dere svar i god tid slik at dere vet hvordan resten av skoleåret blir.

– Har dere glemt støtte til studenter som har mistet jobben pga. korona?

Henrik Asheim, høyere utdanningsminister (H): – Nei, og derfor har vi varslet at vi kommer med tiltak for dem som har mistet inntekt, 29. januar. Vi kommer også med tiltak for å sørge for at flere studenter kan få både jobb og sommerjobb i tiden som kommer. Så vi kommer til å følge nøye opp.

– Kan vi håpe på en normal fadderuke til høsten?

Asheim: – Det kommer litt an på hva man definerer som normal, men jeg tror vi skal få til en fadderuke med mange flere sosiale arrangementer hvor man er fysisk tilstede. Det kan godt hende at det blir litt vanskelig å gjennomføre de store konsertene som man vanligvis har. Men jeg håper at særlig nye studenter får en veldig hyggelig fadderuke, hvor de får møtt mange av medstudentene sine.



– Anbefaler dere å søke utveksling til høsten? Hva må vi i så fall tenke på?

Asheim: – Ja, det anbefaler jeg. Men da er det ikke bare smittesituasjonen i Norge man må tenke på. Derfor anbefaler jeg alle som har lyst å reise på utveksling, å søke og tenke gjennom hvor de har lyst til å være. Men ha også en plan B på plass i tilfelle smitten skulle blomstre opp i det landet du har lyst til å studere.

– Har du noen tips til studenter som sliter med motivasjonen?

Asheim: – Jeg har lyst til å si at ting blir bedre. Vi kommer til å jobbe knallhardt for å sørge for at det skal være mulig å være mer og mer tilstede på campus og møte medstudentene sine. Vaksineringen foregår for fullt, og det betyr at det vårhalvåret vi går inn i nå, blir lysere. Ikke bare faktisk lysere, men jeg tror også det blir morsommere og morsommere å være student.

Alle spørsmålene ble sendt inn via Si ;Ds Instagram-story. Du kan følge oss her.

13–21 år? Vil du ha din mening på trykk på Si ;D? Skriv et innlegg og send det til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.