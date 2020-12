For hvert år blir verden mindre demokratisk

Theodor Kilen Stoebner (19)

Nå nettopp

President Donald Trump og President Xi Jinping under G20-møtet i Japan i 2019. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og se på.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Idet 2020 nærmer seg slutten, er fagfolk i gang med å oppsummere året. For demokratiets tilstand i verden har året budt på nye utfordringer.

Det føyer seg inn i en dyster utvikling.

Verdensmestere i demokrati

Hvert år kommer The Economist Intelligence Unit (EIU) med en rapport om demokratiets tilstand i verden. Basert på fem overordnende kategorier gis verdens land en gjennomsnittskarakter på mellom 0 og 10.

Med en poengsum på 9,87 poeng er Norge verdens mest demokratiske land. Det urovekkende er at verdensgjennomsnittet stadig synker etter indeksen først ble publisert i 2006.

I rapporten fra starten av 2020 var gjennomsnittet på 5.44. Det er det laveste tallet de har rapportert noen gang.

Et mektigere Kina

Rapporten er med å bekrefte de bekymringsfulle endringene vi ser i samfunnet. USA har under Donald Trump trukket seg lenger unna internasjonalt samarbeid. Samtidig vokser Kina seg stadig mektigere.

Det som bekymrer med Kina, er først og fremst deres autoritære styresett. Kombinert med enorm økonomisk vekst har de vist at demokrati og økonomisk vekst ikke er ensbetydende.

Theodor Kilen Stoebner (19). Foto: Privat

Listen over land med menneskerettighetsbrudd og en utfordret ytrings- og pressefrihet er lang, til og med i demokratiske land. Behandlingen av muslimer i India er et eksempel. Tyrkias autoritære dreining i senere år er et annet.

Farlig utvikling

Polen og Ungarn, land mange nordmenn har nært forhold til, beveger seg i en stadig mer autoritær retning. Det polske abortforbudet kom som et sjokk på mange nordmenn. Samtidig blir domstoler og medier stadig underlagt både polske og ungarske myndigheter.

Like sjokkerende er det at en tredjedel av Polen er erklært «LHBT-fritt».

I 2002 samlet en stor majoritet av franskmenn seg i den såkalte «republikanske fronten» for å hindre Jean-Marie Le Pen i å bli president. Jacques Chirac mottok 82 prosent av stemmene både fra venstre- og høyrevelgere.

En lignende front må nå lages for demokratiet.

Stå opp for våre verdier!

USAs påtroppende president Joe Biden har lovet å samle verdens demokratier til en felles konferanse for demokrati. Står vi ikke opp for demokratiet og grove autoritære grep mot menneskers frihet som i Hongkong, risikerer vi at demokratiet innskrenkes til enkeltområder i verden.

En tydeligere kritikk av autoritære regimer som Kina, der man står opp for verdier samfunnet vårt er fundert på, er viktigere enn laksesalg.

Norge må kunne ta initiativ til felles allianser for demokrati uten å vente på at USA skal «normalisere» seg. Vi må kunne stille opp for viktige verdier, samtidig som verden stadig er i endring.

Vi må, som verdens mest demokratiske land, stå opp for demokratiet, selv mot verdensmakter som Kina.

Les også Nå må vi styrke samarbeidet med USA

Les også Kina på vei mot verdensherredømme?

Les også En autoritær gigant | Therese Sollien

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.