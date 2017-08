Nylig fastslo Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å samarbeide med Miljøpartiet De Grønne etter valget.

Med dette gjorde han det klinkende klart at Arbeiderpartiet ikke er, og heller ikke kommer til å bli, noe klimaparti.

Begrunnelsen for å avvise MDG var nemlig at vi står for langt fra hverandre i spørsmålet om oljenæringens fremtid i Norge.

Må komme på banen

Mens Arbeiderpartiet vil pumpe olje i mange tiår fremover, står AUF og MDG på samme linje i klimapolitikken.

AUF har vedtatt å fase ut oljenæringen innen 2035, bare tre år etter oss. Vi i Grønn Ungdom har flere ganger påpekt dette enorme gapet mellom AUF og Arbeiderpartiet. AUF svarer at de jobber for å dra Arbeiderpartiet i en grønnere retning.

Med all respekt for AUF - det har ikke fungert. Støre går til valg på samme oljepolitikk som Høyre og Frp - i strid med togradersmålet, og på bekostning av fremtidige generasjoner.

Når Støre attpåtil utelukker samarbeid med MDG, viser han at han ikke vil ta i klimapolitikk med ildtang.

Da er det betimelig at AUF kommer på banen: Mener de virkelig det er bedre at Arbeiderpartiet samarbeider med Senterpartiet og KrF, enn med MDG?

Ifølge Cicero er Senterpartiet det partiet som er lengst fra å oppfylle Norges klimamål. MDG er nærmest.

MDG på vippen

Empirien viser at Arbeiderpartiet og MDG kan spille hverandre gode. Med et sterkt MDG på vippen i Oslo er Arbeiderpartiet blitt presset i en grønnere retning, og vi har fått historiens mest klimavennlige byråd.

Om MDG vipper stortingsflertallet etter valget, må Jonas Gahr Støre forholde seg til klimaspørsmål enten han vil det eller ikke. Et sterkt MDG på vippen er derfor det mest effektive virkemiddelet for å gjøre Arbeiderpartiet grønnere.

«Klimaendringene er vår tids aller største utfordring», heter det i AUFs program.

AUFs ledelse har et ansvar, overfor egne medlemmer og overfor ungdom generelt, for å forklare hvordan de likevel kan drive valgkamp for en statsministerkandidat som helst vil slippe å ha noe med klimapolitikk å gjøre.

