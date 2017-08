Hulda Holtvedt fra Grønn Ungdom går hardt ut på Si ;D 3. august med den gamle regla om at AUF og Ap ikke er enig i alt.

Det kan jeg bekrefte at vi ikke er, men vi er helt enig om at vi er helt avhengig av å kutte i klimagassutslipp i verden og i Norge.

Og vi er veldig glad for at det er flere partier som tar klimakrisen vi står overfor på alvor.

For klimaendringene er vår tids aller største utfordring. Det vi trenger nå, er en regjering som ser det. Ikke fire år til med klimafornektere i førersetet.

Budsjett som når målene

Det stemmer at Arbeiderpartiet utelukker et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne. Politisk sett er avstanden rett og slett for stor.

Vi er derimot helt enig med MDG om at vi må kutte i utslipp og at Norge som et av verdens rikeste land, har et ansvar for å ta en lederrolle i denne kampen.

Forskjellen er om man skal gjøre det samtidig som man opprettholder en trygg og god velferdsstat, eller om vi skal se oss blind på symboltiltak. Det hjelper lite å kutte i norske utslipp hvis man samtidig knekker ryggen på næringslivet.

Ja, vi mener at vi skal utfase oljenæringen, men ikke uten å ha ha noe å falle tilbake på. Det er bare Arbeiderpartiet som kan gjøre begge deler.

Det beviste vi i fjor. Vårt alternative statsbudsjett la opp til å nå målene i Paris-avtalen, samtidig som vi sikret et godt arbeidsliv og en god velferdsstat.

Stor forskjell i kutt

Vi skal ikke inn i regjering sammen, men vi håper MDG er med på å samarbeide om viktige klimakutt og miljøsaker.

Hvis derimot MDG i fire år skal bruke mer tid på å finne ulikheter enn å finne sammen, så vil vi finne mer konstruktive samarbeidspartnere.

Dette valget er et veivalg for klimapolitikken. For alle som er opptatt av klima bør det valget være lett.

Ifølge Cicero ville Arbeiderpartiets forslag til alternative statsbudsjett kutte 342.000 tonn i klimagassutslipp i 2017, mens regjeringens kun ville kuttet 89.000 tonn.