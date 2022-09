Ventelister tar menneskeliv. Jeg er lei. På vegne av meg selv og altfor mange andre.

Louise 19 år

9 minutter siden

Maktesløshet er en følelse som går igjen hos meg og veldig mange andre. Vi er slitne, skriver debattanten.

Ingen blir satt på venteliste mens de ligger ute på veien etter en alvorlig påkjørsel.

Å be et allerede sårbart menneske om å søke en ikke-eksisterende hjelp er som å kaste dem ut på motorveien i mørket. En ser febrilsk rundt seg etter en hånd å gripe tak i, men så er den ikke der. En roper etter hjelp, uten hell.

Når er strevet sterkt eller alvorlig nok til å kunne bli tatt på alvor av helsevesenet? Hva er nok hvis et altoppslukende tankekaos ikke er nok? Jeg er lei. På vegne av meg selv og altfor mange andre mennesker krever jeg endring.

Maktesløshet

Jeg får daglig meldinger fra fortvilte venner som forteller meg at de hverken får riktig eller tilstrekkelig behandling. Jeg har selv fått avslag fra Distriktspsykiatrisk senter (DPS) etter endelig å ha klart å be om hjelp for en sterk angst som setter sitt preg på hele min hverdag.

Maktesløshet er en følelse som går igjen hos meg og veldig mange andre. Vi er slitne. Hvem er det som bestemmer hvem som får hjelp og ikke? Eller sagt på en annen måte: hvem som må sitte isolert i eget strev, og hvem som får en behandler å dele det med?

Kan ikke utsettes lenger

Avslag på behandling, ventelister og nedlegging av døgnplasser – alt dette tar menneskeliv. 658 selvmord i 2021.

Jeg tror mange kunne blitt reddet dersom hjelpen fantes. Ingen blir satt på venteliste mens de ligger ute på veien etter en alvorlig påkjørsel. De får livreddende behandling raskt.

Det samme er vi nødt til å gjøre med psykiske vansker og sykdom: sette i gang livreddende behandling. Vi må prioritere psykisk helse, helst skal det likestilles med fysisk helse. Nå kan vi ikke utsette lenger – vi har ingen flere å miste!

