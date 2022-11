Regjeringen kaster studenters psykiske helse under bussen

Ida Steinsland Lutro Talsperson for alle velferdstingene for studenter i Norge

Nå nettopp

Vi har ennå til gode å høre ministrene forsvare disse usosiale kuttene, skriver Ida Steinsland Lutro.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen vil kutte i midler til studenters psykiske helse.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Forslaget til statsbudsjett for 2023 ble omtalt som et stramt budsjett som skulle ha fokus på omfordeling. Det skulle skjerme de som har minst, og prioritere slik at forskjellene ikke blir større.

Men gang på gang har regjeringen vist at den ikke evner å huske at studenter både er vanlige folk og noen av dem som har minst. Derfor er det særlig oppsiktsvekkende at den nå kutter i midler til studenters psykiske helse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble publisert arrow-outward-link for knappe to måneder siden. Denne vakte oppsikt – med god grunn. Så mange som 1 av 3 studenter oppgir at de har alvorlige psykiske plager, og 1 av 5 studenter sier de har vurdert å ta sitt eget liv. Likevel foreslår både helseministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren hvert sitt dramatiske kutt for studenter i statsbudsjettet.

Betydelige konsekvenser

Det første kuttet er et betydelig velferdskutt arrow-outward-link til samskipnadene på 25 millioner kroner. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det gå sterkt ut over ordningene knyttet til studenters psykiske helse. Per nå er det samskipnadenes fortjeneste at det finnes tilstrekkelig og rimelige psykologtilbud til alle studenter som trenger det, men det koster. Flere av samskipnadene har uttalt at kuttet kan få betydelige konsekvenser for psykologtilbudet deres.

Det andre kuttet er en halvering av tilskuddssatsen arrow-outward-link for psykiske helsetiltak for studenter. Denne satsen ble utlyst i vår, og de fleste som søkte, fikk innvilget tilskudd for en treårsperiode. Det vil si at samtlige samskipnader og utdanningsinstitusjoner har ansatt personer og igangsatt prosjekter som de nå ikke får videre finansiering til.

Helt imot intensjonen

Denne tilskuddsordningen er viktig for finansiering av blant annet SHoT-undersøkelsen, som er helt avgjørende for å vite hvordan studenter har det. Dette kuttet strider helt imot intensjonen til helseministeren om å sikre bedre studenthelse og satse på forebyggende tiltak for denne sårbare gruppen.

Vi har ennå til gode å høre ministrene forsvare disse usosiale kuttene. Slik vi ser det, bør det å viderefinansiere tilbud til psykisk syke studenter ligge langt oppe på prioriteringslisten.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!