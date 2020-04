Best å vere to

Eg ynskjer å fare ut, på det klare vann

Bli dratt med vinden

Likar ikkje seglbåt eingong

Men på dagar som desse

Må ein ty til nye ting

Finne andre gleder

Sjå grøne tre omkring

Sette seg i sola

Pusle seg til ro

Finne ein å prate med

For det er best å vere to

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kaffikosen vert lang

Men samtalen kort

For kva skal ein seie

Alt er delt rundt matbordet vårt

Men på dagar som desse

Må ein ty til nye ting

Finne andre gleder

Høyra meir på Sting

Male alt ein ser

Ta ein trall på do

Finne ein å prate med

For det er best å vere to

Privat

Lykka leikar gøymsel med oss

Og det er vanskeleg å leite

No treng vi eit lite pip

Vi stirar utover eit endelaust beite

Eg gler meg til den dagen

Fem kan bli til ti

Når gatene er fulle

Ikkje på kvar vår sti

Samlast i parken

Gi ein klem som er god

Finne ein å prate med

For det er best å vere minst to

Les flere Si;D-dikt:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.