Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er kanskje den mest kontroversielle gruppen i landet. Noen de aller fleste av oss ikke ønsker å gi oppmerksomhet. Samtidig gir gruppens koranbrenning i Kristiansand på lørdag rom for ettertanke. Hvordan kan dette skje i den ellers fredelige sørlandshovedstaden?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Provosører

SIAN liker å provosere, det er stilen deres. Denne stilen er ikke bra for samfunnet, den stilen splitter oss. Men når splittende krefter som ønsker å spre hat og misnøye, kommer til orde, hviler det også et ansvar på oss som lokal- og storsamfunn. Det er lett å være etterpåklok og skylde på politiet eller kommunen. Men kan vi egentlig det?

Misforstå meg rett. Jeg forsvarer ikke rasistiske og diskriminerende holdninger, men vi er alle mennesker. Vi er ikke født til å hate. Hat og misnøye kommer fra miljøet rundt oss, og som regel fordi vi føler oss utenfor fellesskapet.

Nicolai Østebye (16)

Den beste reaksjonen

Derfor kan ikke svaret vårt være at SIAN skulle ha blitt stoppet av politiet. Det er vi for gode for i verdens frieste og mest demokratiske land. Svaret vårt må derimot være mer inkludering og å skape et enda større og bredere fellesskap.

Så husk på det neste gang du utestenger noen. Hvis vi ikke er tøffe nok til å inkludere alle i samfunnet, kan vi heller ikke trekke på skuldrene når grupper som ønsker å splitte oss, vokser.

Lørdag 16. november 2019. La den datoen sitte litt. Dette er datoen der de splittende kreftene i byen fikk rom til å spre hat. Dagen en liten og ekstrem gruppe utfordret oss som samfunn. Dette er en dato vi må lære av og ta ansvar for, fordi den beviser én ting: Vi som samfunn må stå sterkere sammen, vi må lage et større «oss».

Her kan du lese mer om saken:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.