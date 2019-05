«Du er så gay!»

I hver skoleklasse er det en eller to homofile, hvis man ser på statistikken. Likevel bruker folk på skolen min gay som skjellsord. Det er ikke greit!

Når man bruker gay som skjellsord, viser det bare at man ikke har respekt for andre elever og kanskje også for venner.

Det viser også at man ikke kan forstå konsekvensen av det man sier, og hvordan det kan påvirker andre.

Konsekvensen av at man bruker gay som skjellsord, kan være at de som er homofile, begynner å se ned på seg selv.

Sliter psykisk

Det kan bli vanskeligere å vise eller si at man er homofil når ordet gay blir brukt i en negativ setting.

Hvis man ikke føler seg akseptert for sin legning, kan man slite psykisk. Ingen fortjener å bli behandlet på denne måten.

Vi lever i et samfunn hvor vi skal respektere hverandre for den man er, uansett tro eller hudfarge. Burde ikke du også vise respekt for de med en annen seksualitet enn deg selv også?

Vi som går på skole, må gjøre en innsats for at våre venner skal få det bedre.

Det er greit å være homofil

Vi må slutte å bruke gay som skjellsord i skolegården. Vi må kunne respektere medelever og medmennesker.

Vi kan begynne å oppmuntre de som er homofile, til å være seg selv på skolen og andre steder i samfunnet.

Vi kan vise at vi syns det er helt greit å være homofil.

