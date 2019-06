Jeg har til tider følt veldig på hvordan det er å være ung, og at folk ikke tar meningene og forslagene dine seriøst. Det er derfor jeg gleder meg til å fortelle om mine opplevelser fra Idrettstinget på Lillehammer.

Jeg var med som deltager på programmet «unge observatører». Hovedoppgaven vår var å lytte og observere.

Vi fikk se det idrettspolitiske spillet som foregikk i pausene og på kvelden. Som VG sa det, «det er livsfarlig å legge seg». Og når folk begynte å flokke til baren, kom fordommene mine frem, på grunn av ryktet idretten har fått for å være en fyllefest.

Fordommer

Men som det så altfor ofte er, er fordommer nettopp fordommer – basert på alt annet enn faktisk erfaring.

Ja, det var i baren folk var, men det var ikke en person jeg snakket med, som var det minste beruset. Dette var min første positive overraskelse i løpet av helgen, men det skulle ikke bli min siste.

Privat

Lørdag fikk vi unge observatører et foredrag om nettverking, og det var som jeg mistenkte – alt handler om å gjøre seg synlig og tilgjengelig og å tørre å gå bort å si «hei» til noen man ikke kjenner.

Så under middagen var dette mitt mål: Jeg skulle finne meg det bordet der jeg kjente færrest mulig, og ha snakket med alle innen kvelden var omme. Jeg fikk høre det skulle bli en krevende oppgave. Men her kom helgens andre overraskelse. Det er lenge siden jeg har hatt en så hyggelig kveld.

Varmende ord

Jeg hadde gleden av å sitte sammen med folk fra Norges studentidrettsforbund, Norges luftsportsforbund og representanter fra flere idrettskretser i nord, i tillegg til Berit Kjøll, vår nye idrettspresident.

Samtalene kom lett i gang. Og for noen samtaler. Jeg opplevde at jeg ble hørt, de virket alle genuint interessert i det jeg hadde å si, og de delte nyttige erfaringer. Jeg tør nesten påstå at jeg i løpet av de tre timene vi satt der, har fått meg nye venner – helt uavhengig av alder.

Og når kvelden ble avsluttet med varmende ord om at de ble glad av mitt engasjement, at jeg har så mye klokt å si, at jeg er så moden, at det har væt givende å sitte med meg – vel, det fikk meg nesten på gråten.

Fikk det bekreftet

Kronen på verket for min del var når Berit Kjøll valgte å bli sittende og prate med meg i stedet for å gå for å sanke stemmer til morgendagens valgkamp. «Da får de heller komme hit, så kan de snakke med oss begge».

Jeg var ikke i seng før klokken tre den kvelden. Og som om ikke alt dette var nok, var det ledervalg neste dag. Og her fikk jeg virkelig bekreftet at Norge er fullspekket med personer med ekte idrettsengasjement, og at ikke én person var der for maten eller alkoholen.

Det var ekte engasjement og et genuint ønske om det beste for idretten som var drivkraften. Med en enorm respekt for demokratiet i ryggraden.

Berit Kjøll vant valget med knappe to stemmer, allikevel var hele salen på beina og leverte en stående applaus da resultatet var klart.

Hele helgen har gitt meg et styrket inntrykk av idretten og styrket mitt pågangsmot og mitt ønske om å få lov til å være en del av dette herlige miljøet med idrettsglede som fokus.

