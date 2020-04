Da landet stengte, ville jeg være håpefull. Jeg ønsket å tenke «pytt, pytt» og «dette blir bra», men etter et par timer med falsk optimisme banket krisemaksimeringen på. Jeg slapp den inn uten å nøle, og den beordret meg til å stikke halen mellom bena og rømme hjem til mamma og pappa. Krisemaksimeringen overlesset meg med ideer om dyster fremtid, døende besteforeldre og at jeg måtte begynne å jogge. Men mest av alt gjorde den meg helt målløs: Hva skulle jeg si når det virket som verden gikk under?

Det var først da jeg åpnet jobb-e-posten, at jeg begynte å senke skuldrene. Som Si ;D-ansvarlig er det min oppgave å lese alle e-poster vi får inn, og denne dagen var innboksen full av innlegg. Ungdom fra hele landet hadde satt seg til å skrive om krisen Norge nå var i. De viste seg å være langt fra målløse. Tekstene var fulle av sterkt engasjement, kloke tanker og ikke minst: håp.

Morten Uglum

En av grunnene til dette var at vi noen uker tidligere hadde utlyst en konkurranse om håp for fremtiden. På grunn av den kinkige situasjonen fryktet vi at ingen ville delta. I stedet fikk vi altså en haug med debattinnlegg, videoer, dikt og tegninger som alle forsøker å lyse opp den ellers så dystre tiden vi er inne i.

Å lese gjennom alle bidragene har vært helt unikt i disse dager. Vi i Si ;D er utrolig imponert over pågangsmotet til ungdommene i dette landet, og vi føler oss beæret over å kunne hjelpe unge stemmer inn i samfunnsdebatten. Det er avgjørende å slippe de unge til, særlig nå hvor så mye av fremtiden står på spill. Noen ganger kan unge perspektiver få oss til å tenke annerledes. Og når krisemaksimeringen overtar, kan de kanskje til og med bidra til å gjøre oss litt mer håpefulle.

Her kommer vinnerbidragene i konkurransen. Nyt!

1. plass:

Ta det med ro, fremtiden er i gode hender | Birke Dalsgaard Brunner

2. plass:

Motet til å tro på bedre tider | Line Horgen Thorstad

3. plass:

«Fortsatt håp» | Christoffer Gjertsen

